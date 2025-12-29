Problém se objevil už v květnu, kdy na hejtmanství zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Zajímali se o zakázku na nákup systému za téměř 30 milionů korun. Skončilo to obviněním lidí, kteří měli se zakázkou hodně společného.
„Policejní orgán Národní centrály proti organizovanému zločinu zahájil trestní stíhání dvou fyzických osob a jedné právnické osoby pro zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Jedna z osob i pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby, a to v souvislosti s přípravou a realizací veřejné zakázky zadavatele Plzeňský kraj,“ uvedla tehdy Ivana Hostašová z Okresního státního zastupitelství Plzeň-město.
|
Razie na hejtmanství. Kvůli tendru na software za 24 milionů viní dva lidi a firmu
Nyní v prosinci vyšlo najevo, že hejtmanství vypovídá smlouvu se společností Dynatech, a proto přestanou ke konci března užívat její systém Croseus příspěvkové organizace kraje. Ty přitom hejtmanství k zavedení systému přimělo a organizace na něj přecházely v letech 2024 a 2025.
Zástupci některých z těchto institucí říkají, že zavádění systému nebylo snadné a že systém přidělává práci, navíc není z hlediska uživatelů přívětivý ani intuitivní.
Sporná zakázka
Spornou zakázku na „Elektronický systém řídicí kontroly příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem“ organizoval Centrální nákup Plzeňského kraje.
Ve výběrové komisi byli jeho zástupci a lidé z krajského úřadu.
Přihlásili se dva zájemci. Jeden nabídl cenu o zhruba pět milionů nižší než Dynatech, ale byl vyřazen se zdůvodněním, že nesplnil požadavky.
Ve hře tak zůstal pouze Dynatech. Výběr jeho nabídky potom schválili krajští radní 25. března 2024 a 10. dubna 2024 byla uzavřena smlouva.
„Croseus, který máme u nás na škole, je poměrně složitá věc,“ řekl krajský zastupitel Jiří Valenta z KSČM, který pracuje na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni. Valenta tvrdil, že se pracovníci školy učili se systémem pracovat druhým rokem a chtěl vědět, co se kolem systému děje.
Radní pro ekonomiku Pavel Strolený z ANO řekl, že kraj dal firmě Dynatech výpověď. Ta podle něho vycházela z doporučení právníka kraje i právní expertízy. Jednalo se prý o důsledek trestního stíhání osob, které byly NCOZ obviněny.
„Bude to znamenat komplikaci pro školské, sociální i ostatní příspěvkové organizace, které do toho byly zapojeny,“ prohlásil Strolený. Podle něj se jedná o čerstvou záležitost a není proto schopen odpovědět, jaký bude další postup v řešení situace těchto organizací. „Pracujeme na tom, abychom byli schopni nějak pokračovat dál,“ konstatoval.
Croseus je pro běžného zaměstnance extrémně složitý, tvrdí Valenta
Jiří Valenta vysvětloval, že se systém na škole, kde působí, začal používat v lednu. „A měli jsme obrovské potíže se do toho dostat. V době, kdy se to už trošku vyladilo, se to zase ruší,“ rozčiloval se.
Uvedl, že zároveň chápal snahu kraje sjednotit systémy u příspěvkových organizací a posílit kontrolu z pozice kraje. „Když má každý něco jiného, musí v tom být chaos. Ale jestli zaplatit Croseus byla správná cesta, to nevím,“ konstatoval.
Dotčené instituce podle něj v zásadě neměly na výběr, zda budou Croseus využívat, nebo ne. „Dostali jsme to nařízené s tím, že to do určité doby musíme zavést do našeho systému. Nemohli jsme nic dělat, tak jsme na to přistoupili,“ dodal s tím, že Croseus považuje pro běžného zaměstnance za extrémně složitý.
Systém je rigidní a uživatelsky nepříjemný, říká Bartoň
Bývalý poslanec Lukáš Bartoň z Pirátů, který učí na Střední škole Rokycany, tvrdil, že byl zřejmě jeden z mála učitelů, kteří nový systém nepřijímali od začátku negativně. „Lidi to vnímali tak, že je někdo chce kontrolovat, což je v podstatě pravda. Kraj získával přehled nad tím, co se děje v jeho příspěvkových organizacích. Ale ten systém je rigidní a strašně uživatelsky nepříjemný. Za několik desítek milionů by měl kraj dostat něco úplně jiného, ta cena prostě neodpovídala tomu, co ten produkt dělal,“ prohlásil.
Bartoň podle svých slov vždy razil teorii, že pokud se digitalizuje, tak to musí dotčeným lidem přinést nějaký užitek a zjednodušení. „Ale tohle bylo zkomplikování úplně neskutečné. Jenom třeba založení cestovního příkazu strašně trvalo. Abych vyplnil cestu, musím si vedle otevřít návod, co do které položky vyplnit,“ popsal.
Domnívá se, že na začátku mohla být dobrá myšlenka, ale realizace byla špatná. „Čekal jsem, že to postupně budou zlepšovat, ale ono se vůbec nic nestalo. Zůstalo to tak, jak to bylo na začátku. Z uživatelského rozhraní, ke kterému jsem měl přístup, to zůstalo kompletně stejné,“ uvedl.
Bartoň upozornil, že příspěvkové organizace měly zavedené své účetní systémy, ale Croseus na ně nebyl navázaný. „Takže musely jet dva různé systémy, a to je přidělání práce,“ konstatoval.