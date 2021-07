Plán na novou budovu pro Západočeskou galerii v Plzni opět ožívá

Budova pro nové sídlo Západočeské galerie, jehož budoucí podoba vzešla z architektonické soutěže, má stát na okraji historického centra Plzně v lokalitě U Zvonu.

Koalice, která vede kraj, si do programu zakotvila, že hejtmanství stavbu rozjede, pokud se podaří získat na akci z jiných zdrojů 40 procent nákladů na financování. Pokud by se to podařilo, pak by samotná stavba mohla začít už v příštím roce. Projekt už má platné stavební povolení.

Náměstek hejtmanky Marek Ženíšek z TOP 09 se domnívá, že pravděpodobnost získání dotace od státu je poměrně velká a počítá s tím, že kraj s žádostí o ni uspěje.

„Vláda měla dokonce ve svém programovém prohlášení uvedeno, že bude tuto výstavbu podporovat,“ prohlásil náměstek.



Řekl, že ministerstvo v nejbližší době vypíše program, do kterého se bude moci Plzeňský kraj přihlásit a pak i čerpat dotaci ve výši 15 procent nákladů na projekt.

Marek Ženíšek uvedl, že dosud se předpokládalo, že by na novou budovu byla zapotřebí přibližně miliarda korun.

„Podle aktualizovaného odhadu z jara letošního roku byla celková cena něco pod miliardu. Ale ceny ve stavebnictví nyní citelně vzrostly minimálně o 30 procent. Počítáme s tím a necháme si udělat nový odhad rozpočtu,“ sdělil Ženíšek.

Podle náměstka by získání státní dotace bylo prvním důležitým krokem k zajištění peněz na stavbu. Tvrdí, že v listopadu bude mít kraj k dispozici hotovou prováděcí dokumentaci, která se bude týkat i interiérů budovy.

Upozorňuje, že projekt na stavbu budovy pro Západočeskou galerii je nejdál ve srovnání se záměry plánovanými v jiných městech, která mají také zájem o dotace od ministerstva kultury. „Budeme připraveni na soutěž o zhotovitele,“ konstatoval Ženíšek.

Jako další významný zdroj dotací chce kraj využít Evropskou unii. „Předpokládám, že do března příštího roku bude jasno, zda budeme mít možnost si sáhnout pro 200 až 300 milionů. V současné době je v rámci plánu obnovy EU na rozvoj kulturního a kreativního sektoru vyhrazeno zhruba 3,4 miliardy,“ konstatoval Ženíšek.



Ten věří, že i v případě žádosti o evropskou dotaci může Plzeňský kraj těžit z toho, že projekt je kompletně připravený.

Plzeň poskytne na stavbu budovy pozemek

„Myslím, že pokud se podaří získat část prostředků z EU, měl by se kraj rozhodnout do té stavby jít. V horizontu tří let, po které by stavba probíhala, by bylo možné financování rozložit tak, aby bylo pro kraj únosné,“ řekl.

Město Plzeň slíbilo, že na stavbu budovy pro galerii poskytne pozemek. Není ale jisté, že by také finančně přispělo, pokud by chyběly peníze na splnění podmínky, že je nutné zajistit financování 40 procent nákladů z mimokrajských zdrojů.

Ačkoliv primátor Plzně Martin Baxa z ODS stál v roce 2005 u zrodu záměru postavit budovu galerie, zdráhá se nyní slibovat, že by Plzeň na stavbu přispěla. „Při omezených investičních možnostech, které město po pandemii má, nevidím nyní prostor na to, abychom pomáhali spolufinancovat stavbu nové budovy pro galerii,“ prohlásil Baxa.

Marek Ženíšek zdůrazňuje, že chybějící budova pro Západočeskou galerii představuje velký dluh.

„Ta galerie na to čeká od roku 1954, kdy se osamostatnila oddělením od Západočeského muzea. Od začátku působí pouze v provizorních prostorách. Umělecké sbírky, které spravuje, jsou málo využité. Není normální, aby měl Plzeňský kraj jako vlastník schovaná díla Josefa Čapka, Šímy nebo Zrzavého a neukazoval je veřejnosti. Je v tom obrovský potenciál. Největší přínos z jejich prezentace by měla Plzeň, protože nová expozice by se pozitivně odrazila v cestovním ruchu,“ líčí Ženíšek.