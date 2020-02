Sen o nové budově Západočeské galerie dostává trhliny, nejsou peníze

Zástupci hejtmanství by nyní chtěli získat přibližně 200 milionů korun od státu a také alespoň sto milionů od města Plzně. I kdyby se to podařilo, není jasné, zda by zbývající stovky milionů dokázal zajistit kraj, ani zda by víc než půlmiliardový výdaj v regionální samosprávě získal podporu.

Navíc se po podzimních krajských volbách může změnit vedení hejtmanství a s tím i priority kraje.

Náměstkyně hejtmana pro ekonomiku Marcela Krejsová před rokem oznámila, že kraj může na vybudování galerie získat od ministerstva kultury dotaci 480 milionů korun. A mluvilo se tom, že stavba může začít letos.

K téměř půlmiliardové dotaci se nicméně nikdo z vlády nehlásil. Ministr kultury Lubomír Zaorálek nedávno při sněmovních interpelacích uvedl: „O takových částkách v této chvíli nejsem schopen jednat, protože to je nad naše možnosti.“

Projekt za 930 milionů korun je podle Zaorálka zařazen do Národního investičního plánu a ministerstvo v souvislosti s tím chystá program spolufinancování regionální kulturní infrastruktury.

Podle Zaorálka ministerstvo financí dalo jako podmínku programu omezení spolufinancování projektů státem na deset procent. Ministerstvo kultury chce vyjednávat o zvýšení spoluúčasti na pětinu.

Poslanec a člen rozpočtového výboru sněmovny Václav Votava řekl, že možnost výraznější dotace na projekt nevidí optimisticky. „Znám realitu. Zvýšení dotace na pětinu by bylo dobré a já bych to podpořil. Ale vidím to skepticky,“ konstatoval.

Nicméně krajský radní pro kulturu a senátor Vladislav Vilímec po jednáních se zástupci ministerstev financí a kultury tvrdil, že je to nadějné. „Myslím, že je na dobré cestě, abychom dostali dvacet procent,“ řekl.

Rozhodnutí má padnout kolem poloviny roku. Kraj teď bude jednat s Plzní o jejím příspěvku. Vilímec si myslí, že by měla přispět minimálně sto miliony.

Město Plzeň se ale v současné době má vypořádat například s otázkou rekonstrukce zavřeného kulturního domu Peklo. Na tu by bylo zapotřebí zhruba půl miliardy. Radní Plzně pro ekonomiku David Šlouf proto nyní nechce slibovat, že město bude moci v dohledné době poslat sto milionů na galerii.

„Město projektu poskytuje pozemek v hodnotě desítek milionů korun na infrastrukturu,“ připomenul. Upozornil, že o vyšším příspěvku na stavbu galerie se ve vedení města zatím nejednalo. „Rada města a rada kraje by se měly setkat v březnu. Předpokládám, že o Peklu i galerii se budeme bavit,“ sdělil.

David Šlouf se zároveň domnívá, že dnes odhadovaná cena zhruba 900 milionů za galerii nemusí být přesná a že reálnější odhad bude možný, až bude připravena prováděcí dokumentace.

Podle náměstkyně hejtmana Marcely Krejsové je zřejmé, že zastupitelstvo a kraje v tomto volebním období zakázku na stavbu galerie nevyhlásí. „Ale nevzdávám to. Myslím, že se nám nějaké finance získat podaří. Nebude to ale těch 480 milionů,“ uvedla.

Krejsová se domnívá, že je třeba přesvědčovat zástupce Plzně, aby radnice přispěla. „Město z toho bude mít prospěch jak z urbanistického hlediska, tak z hlediska turismu,“ konstatovala. Po vybudování nové budovy pro galerii by se podle ní pro město uvolnil v Pražské ulici středověký dům a objekt Masných krámů, které kulturní instituce využívá.

Západočeská galerie musí desítky let vystačit pro svou práci i akce s nevyhovujícími prostory a novou budovu potřebuje. Mimo jiné proto, aby byla schopna nabídnout veřejnosti své rozsáhlé umělecké sbírky.

Plán na výstavbu budovy pro sídlo Západočeské galerie, výstavní prostory i depozitáře se zrodil ještě v době, kdy hejtmanství vedla ODS. Po roce 2008, kdy vedení kraje převzala ČSSD, byla vůle realizovat projekt mnohem slabší.

V minulosti se zástupci kraje i Plzně shodli na umístění nového sídla pro Západočeskou galerii U Zvonu na hraně historického jádra Plzně. V roce 2009 pak byla vyhlášena architektonická soutěž, ve které zvítězil návrh moderního objektu od Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře.

Už v roce 2016 bylo pro stavbu vydáno stavební povolení.