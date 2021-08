Město Plzeň i kraj se obávají nárůstu cen u velkých veřejných zakázek

Zástupci dodavatelů staveb financovaných z veřejných rozpočtů začínají mluvit o tom, že by na akci potřebovali víc peněz než částky, se kterými uspěli ve výběrových řízeních a jsou zakotveny ve smlouvách.



Pro zástupce veřejné správy visí ve vzduchu nepříjemný problém a vědí, že by se jim těžko hledalo dobré řešení.

V případě, že jde o akce dotované EU, by byly potíže ještě větší, protože na případné navýšení ceny zakázky by musel přistoupit donátor.

Představitelé samospráv se zřejmě nejvíc obávají, že by firmy mohly v případě, že se nezvedne cena, práce na akcích ukončit, protože i přes to, když by zaplatily pokutu, by to bylo pro ně přijatelnější než pokračovat.



Stavby by se musely zastavit a bylo by třeba v další soutěži znovu hledat dodavatele. To by pravděpodobně investici prodražilo ještě víc.

V případě Plzeňského kraje by se mohly v důsledku nárůstu cen zkomplikovat velké drahé stavby, ke kterým patří západní okruh Plzně nebo přestavba tramvajové vozovny na Světovaru.



Náměstek primátora Plzně Pavel Šindelář (ODS) řekl, že zástupci sdružení firem Berger Bohemia a Metrostav už otázku navýšení ceny otevřeli na setkání s představiteli kraje a Plzně.

„Měli jsme jedno jednání a zatím jsme odmítli jejich úvahy o navýšení ceny. Nedoložili nám jejich oprávněnost. My musíme mít konkrétní zdůvodnění,“ prohlásil Šindelář. Upozornil, že zásadní otázka v tom případě je, zda je vůbec možné smluvní cenu měnit.

„My zatím máme názor, že to nejde. Ale očekávám, že se k problému nějak postaví stát například prostřednictvím Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, že řekne, zda může docházet ke změnám ceny v důsledku růstu cen materiálu,“ sdělil Šindelář.

Čekání na precedentní případ

Náměstek se domnívá, že problematika související s růstem cen ve stavebnictví ve vztahu k veřejným zakázkám je velmi složitá a stát by v ní měl udělat jasno. „Aby zadavatelé věděli, jak se mají chovat. Pokud bude každý postupovat podle svého právního názoru, tak to myslím nebude dobře,“ konstatoval.

Mnoho zadavatelů veřejných zakázek nyní podle něj čeká na případ, který přinese průlom a naznačí, jak situaci řešit.

Náměstek hejtmanky pro ekonomiku Pavel Karpíšek (ODS) uvedl, že zástupci kraje situaci kolem zakázek monitorují. Připustil, že při kontrolních dnech zástupci dodavatelů naznačují, že smluvní cena je už vzhledem k okolnostem příliš nízká.



„Ale my nemáme peníze na to, abychom cenu zakázek navyšovali o 30, 40 procent. Do toho nepůjdeme ani za cenu toho, že bychom některé akce nedodělali,“ prohlásil.

Připustil ale, že některé zakázky dost dobře zastavit nelze. K takovým by mohla patřit výstavba západního okruhu Plzně, která má být hotová na začátku roku 2023. Jde o akci za více než dvě miliardy, na kterou dá EU 1,5 miliardy korun. „Budeme to řešit případ od případu. Situace není vůbec jednoduchá,“ uvedl. Náměstek věří, že se ceny materiálů pro stavebnictví v dohledné době zastaví a začnou i klesat.

Zdražení asi nejvíce dopadne na nové mosty

Podle náměstka hejtmanky pro dopravu Pavla Čížka (STAN) u běžných silničních staveb problémy nejsou. Velký nárůst cen se prý týká zejména mostů. „A na západním okruhu je problém, protože těch mostních konstrukcí je tam velké množství,“ vysvětlil.

Potvrdil, že dodavatelé už potíže s nárůstem cen avizovali, ale zatím jen obecně bez vyčíslení. O možnosti navýšení ceny uvažovat nechce: „Naše ochota bude v tomto případě velmi malá. Smlouvy máme uzavřené řádně na základě výběrového řízení.“



Údolí mezi Křimicemi a Radčicemi protne velký most (25. února 2021)



25. února 2021

Náměstek primátora Plzně Roman Zarzycký (ANO), který je předsedou představenstva dopravního podniku Plzně, tvrdí, že o problematice mluvil minulý týden s premiérem Babišem, když navštívil stavbu tramvajového depa. Právě to je také velká stavba za zhruba 1,7 miliardy a 700 milionů na ni má dát EU.

„Ptal jsem se premiéra, jestli se o nějakém metodickém pokynu neuvažuje. Poslechl si, co nás trápí, že cena vstupů eskaluje, a myslím, že se tím budou zabývat,“ uvedl.

Zarzycký tvrdí, že obecně je v problematických případech zapotřebí dělat právní analýzy situace a požadovat od dodavatelů, aby doložili, na základě čeho požadavek na navýšení ceny vznikl. „Vhodné by byly právní analýzy, zda by případné vícenáklady byly větší škodou, než kdyby zhotovitel odešel ze stavby,“ konstatoval.

Upozornil, že mnohde není problém jen růst cen, ale i to, že materiál dodavatelé staveb nemohou včas sehnat.

V Plzni začala stavba druhé části západního okruhu (14.7. 2020)