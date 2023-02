Při zakládání prvního pilíře je vždy napětí, říká šéf stavby obchvatu

Co vám proletělo hlavou, když jste při přebírání staveniště na jaře 2020 viděli jen pole, louky, zalesněný kopec a ve smlouvách necelé tři roky do zprovoznění?

Představu jsem už měl, protože jsem jako hlavní stavbyvedoucí byl už u první etapy. Jsem Plzeňák, lokalitu znám. Bylo to tak pro mě jednodušší, než když jsme před lety začínali stavbu na druhém konci republiky ve Zlíně.

Měl jste tedy i určitou představu, co se může ukrývat v lukách a polích mezi Křimicemi a Radčicemi, ve svazích Sylvánu?

I tady na nás čekala překvapení, na která jsme narazili při stavbě, ale tak je to pokaždé. V tomhle případě musím pochválit investora, protože geologický průzkum byl zpracovaný opravdu důkladně a důsledně. Pro nás to pak bylo o to snazší. Ale v geologii vždy čekají nějaké drobné rozdíly a nuance.

Týkalo se to třeba podloží v místech pod desítkami pilířů 1,2 kilometru dlouhé mostní estakády?

Zakládání pilířů estakády v záplavovém území řeky Mže je jedním z příkladů. Musíme si uvědomit, že tu řeka ve staletích a tisíciletích měnila koryto, meandrovala. V sylvánském vrchu se zase střídaly pískovcové vrstvy s prachovcem, takže ani tam to nebylo úplně jednoduché.

Vzpomenete si třeba na zakládání prvního pilíře?

U první pilotáže jsou většinou všichni, tedy geologové, stavební dozor i investor. Čeká se, jestli první vrt potvrdí to, co předpokládal průzkum a projekt. Tam je vždy napětí a očekávání. Když se práce rozjedou, pak odškrtáváte v harmonogramu splněné úkoly a přitom tlačíte stavbu dál a dál k cíli.

Hrozilo někdy, že by se výstavba mohla prodloužit?

Plán a strategie stavby byly dané. Některé drobné věci nakonec mohly být dříve nebo později, ale základní kostru harmonogramu jsme tvrdě drželi po celou dobu.

Skutečně? Vždyť nejprve všechny stavby zasáhly problémy s covidem a loni v únoru se přidala válka na Ukrajině, kdy ze staveb odjížděli Ukrajinci do války. Byly to velké komplikace?

Mělo to i osobní rovinu. Neříkám, že všichni jsme kamarádi a přátelé, ale pokud spolu nějakou dobu děláme, jsme minimálně kolegové. Když pak vidíte uslzené kluky, jak se sem k nám do bezpečí snaží dostat své rodiny, není to úplně jednoduché.

Jak je šéfovi, když za ním přijde kolega a řekne: Odjíždím na Ukrajinu, možná se už neuvidíme?

Člověk si uvědomí, že v ten okamžik jsou i důležitější věci, než je obchvat Plzně. Máte k nim obdiv, jak se ke všemu postavili. To je hrdinství. Není to úplně jednoduché, když před vámi brečí čtyřicetiletí chlapi v plné síle. Na druhou stranu, když odejdou zkušení kolegové, je velice těžké je nahradit. V jednu chvíli nám vypadly ze stavby vyšší desítky lidí. Všichni odjížděli na Ukrajinu. Ať dobrovolně nebo byli povolaní.

Předpokládám, že lidmi z ulice je nahradit jen tak nemůžete.

Jak Berger Bohemia tak i Metrostav jsou velké firmy. Přesouvali jsme do Plzně pracovníky z jiných projektů. Opravdu nemůžete jen tak nabrat nové lidi z ulice. Potřebujete lidi s pracovní morálkou, znalostmi, schopnostmi, zodpovědností, musí za nimi být vidět dobře odvedená práce. Není možné poslat na stavbu mostu do desetimetrové výšky člověka, který tuhle práci nikdy předtím nedělal. Stejné je to s budováním kanalizace, s obsluhou strojů...

Pokud srovnáte stavbu estakády a budování silnice ve vrchu Sylván, co bylo z vašeho pohledu náročnější? Dá se to srovnávat?

Když stavíte estakádu, dopředu víte, co vás čeká, přestože často potřebujete náročné technologie. U zemních prací je složitější vliv výstavby na okolí. Tady jsme museli přemístit přibližně tři čtvrtě milionu kubických metrů zeminy, vyvézt je ze stavby ven. Musíte jednat se starosty, s městskými částmi, protože je jasné, že vliv výstavby na okolí je obrovský, ač jsme se s kolegy snažili, aby dopad na okolí byl co nejmenší. Bohužel, hluk, prach i bláto si museli lidé žijící nedaleko stavby prožít s námi.

Jsou pro vás horší vedra, nebo když pršelo, tál sníh, a museli jste se brodit po kotníky v bahně?

Pro nás silničáře i mostaře, kteří vždy pracujeme venku, je určitě složitější zima. Porovnáváme několik aplikací s dlouhodobější předpovědí počasí, stejně tak z několika zdrojů opakovaně porovnáváme aplikace s počasím na nejbližší hodiny, abychom tomu pokud možno přizpůsobili práce.

Prožíval jste nějak loni v lednu betonáž posledního mostního segmentu, kterým se propojila celá estakáda v údolí?

Emoce se snažím při podobných milnících krotit v sobě i v lidech kolem mně. Můžete mít pocit, že jste něco dokázali, ale zároveň je před vámi další výzva, další úkol. Musím udržet lidi po celou dobu soustředěné na práci, udržet je v tempu, v nasazení, v odpovědnosti.

Oddechl jste si aspoň v okamžiku, kdy finišery položily v sylvánském kopci poslední metry asfaltové vozovky, když jste na estakádě usadili poslední desku protihlukové stěny?

Jsem u firmy 18 let, k těmhle emocím jsem za ty roky už téměř imunní. Já si v takový okamžik vybavím posun v harmonogramu. Co nás ještě čeká, co musíme udělat a hlavně neztratit tempo.

Takhle jste fungoval celých 34 měsíců stavby?

Musíte vydržet. Je to naše práce.

Budete si západní okruh projíždět pravidelně i v dalších měsících a letech, budete ho průběžně a sám pro sebe kontrolovat?

Určitě. Nejen po otevření. Člověk se rád vrací ke stavbám, na kterých dělal před 10 nebo 15 roky. Je rád, když jsou kvalitně provedené, když slouží lidem. To přináší radost. Navíc všichni chlapi jsme trochu egoisti. Budovat a stavět je vždycky fajn.

Obří pavouk spojí most západního okruhu Plzně v jeden celek (7. 1. 2022)