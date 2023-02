Přijďte se projít po nové části západního okruhu Plzně, než se otevře autům

„Bude to v neděli od 12 do 14 hodin, aby měli všichni možnost si trasu projít pěšky, projet na kole nebo na bruslích, když napadne sníh, možná na běžkách. Bude tam program se zábavou pro rodiny, protože to bude poprvé a naposledy, kdy tam bude možné na silnici vstoupit,“ prohlásil hejtman Rudolf Špoták. Právě Plzeňský kraj je investorem stavby.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek uvedl, že západní okruh je největší krajskou stavbou. Připomenul, že na vybudování druhé části mezi Křimicemi a Severním předměstím se podařilo získat velkou evropskou dotaci. „Bez pomoci Evropské unie by kraj nemohl tuto investici realizovat. Dotace EU činí 1,541 miliardy korun. Díky tomu je finanční podíl kraje na stavebních nákladech pouze 303 milionů korun,“ sdělil.

Dokončená druhá etapa západního okruhu je dlouhá 3,5 kilometru. Navazuje na první etapu mezi Křimicemi a Domažlickou ulicí. Podle Pavla Čížka naváže na dokončený úsek v nejbližších dvou letech ještě úprava kruhového objezdu u Makra na Borských polích, kam západní okruh ústí. Kruhová křižovatka je už dnes v době dopravních špiček přetížená a nápor aut těžko zvládá. V souvislosti s otevřením dokončeného okruhu se provoz v místě ještě zahustí.

Druhá část západního okruhu Plzně (14. 7. 2020)