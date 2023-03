Západní okruh ulevil centru Plzně, z Karlovarské ulice zmizely tisíce aut

„Z čísel vyplývá, že obliba okruhu mezi řidiči pořád roste a aut tam stále přibývá. Z aktuálních 15 000 vozidel denně na okruhu je asi 10 procent nákladních aut a kolem 200 kamionů,“ vypočítává náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar. „Na Karlovarské v křižovatce U Družby je pokles průjezdu vozidel za jeden den 15 procent. Na nejzatíženějším místě v Plzni, což je Karlovarská ulice u křižovatky Pod Záhorskem, je pokles 12 procent, což je úbytek šesti tisíc aut denně.“

Další významný pokles dopravy, a to o 14 procent, zaznamenaly čítače ve Skvrňanské ulici pod autobusovým nádražím, o šest procent ubylo aut na Klatovské třídě v křižovatce u Divadla J. K. Tyla.

Po Karlovarské jezdí denně o 6 tisíc aut méně

Na stejných hodnotách zůstaly křižovatky Belánka a Chodské náměstí, naopak na Folmavské u Nové Hospody stoupl počet projíždějících aut o dva tisíce - z 21 na 23 tisíc za jeden den. „Tady je nárůst očekávaný, protože je to trasa k nájezdu na západní okruh i z něj do průmyslové zóny, k dálnici D5 nebo na Klatovy. Někteří řidiči Folmavskou používají po projetí západního okruhu i jako cestu do Plzně. Kvůli zvýšení propustnosti i bezpečnosti se připravuje přestavba velké kruhové křižovatky u Nové Hospody,“ řekl Tolar.

Jak přibývalo aut na západním okruhu po 27. února 12 939

út 28. února 13 759

st 1. března 14 311

čt 2. března 14 582

pá 3. března 15 383

so 4. března 11 548

ne 5. března 9 756

Podle předběžných plánů budou v příštím roce odborné firmy u kruhového objezdu překládat sítě, samotná přestavba by se měla uskutečnit v roce 2025 po polovinách při zachování provozu. Až dělníci odejdou, kruhový objezd budou řídit semafory. Řidiči se budou podle místa výjezdu řadit do pruhů ještě před vjezdem na kruhový objezd. Součástí upravené turbookružní křižovatky mají být i bariéry znemožňující přejíždění mezi pruhy, aby se co nejvíce eliminovalo riziko karambolů.

V okolí viditelně ubylo kamionů

Západní okruh ulehčil o tisíce aut nejen centru Plzně, ale také provozu v okolních obcích. To potvrdila i starostka Města Touškova Kateřina Duchková. „Čísla nemáme, ale viditelně ubylo kamionů, které si přes nás dříve zkracovaly cestu na karlovarskou výpadovku. To je pro nás velmi pozitivní, protože doprava tu projíždí přes památkovou zónu,“ popsala Duchková.

Z prvních dat vyplývá, že největší provoz na západním okruhu je ráno mezi pátou a šestou hodinou ve směru od Košutky na Borská pole, kdy lidé najíždějí do průmyslové zóny do práce. V opačném směru je to pak v pracovních dnech odpoledne mezi 15. a 16. hodinou, když se vracejí domů.

Podobné je to s vytížením nové autobusové linky 335 spuštěné společně s otevřením západního okruhu z Horní Břízy k univerzitě na Borských polích. „Nejvytíženější je spoj, který vyjíždí ráno ve 4.50 směrem na Borská pole. V opačném směru je to po 14. hodině, kdy se lidé vracejí domů. Počty cestujících odpovídají tomu, že jde o úplně novou linku. Lidí přibývá,“ uvedl dopravní specialista Martin Fencl ze společnosti Poved, která organizuje veřejnou dopravu v Plzeňském kraji.

Jak okruh mění provoz v ulicích Plzně (průměr průjezdů za 24 hodin) Karlovarská, U Družby pokles z 23 000 na 19 000

Karlovarská, Pod Záhorskem pokles z 51 000 na 45 000

Chodské náměstí zůstává 25 000

Folmavská, u Nové Hospody nárůst z 21 000 na 23 000

Podle něj meziměstskou dopravu v celém kraji využívá stále více lidí. „Letos v únoru jsme přepravili v autobusové dopravě milion cestujících, ve srovnání s loňským únorem je to nárůst o dvacet procent,“ řekl Fencl.

I když první čísla ukazují, že západní okruh skutečně odvádí tisíce aut z Karlovarské a dalších hlavních frekventovaných silnic v centru Plzně, specialisté ze Správy veřejného statku města Plzně zatím nebudou upravovat nastavení semaforů v místech, kde v posledních dnech ubylo nebo naopak přibylo projíždějících aut.

„Okruh je v provozu teprve třetí týden, to je ještě velmi krátká doba na to, aby si řidiči na změny zvykli, aby si našli své vlastní trasy. Údaje z dopravy budeme vyhodnocovat v květnu,“ řekl minulý týden vedoucí oddělení světelné signalizace Josef Brůha.

Město v současné době shromažďuje podněty a připomínky k západnímu okruhu. Podle Tolara jich chodí dost. „Už padlo rozhodnutí, že na estakádě bude zákaz předjíždění. A dojde i ke změně umístění některých dopravních značek,“ řekl Tolar.

Vedení města ve svém čerstvém programovém prohlášení uvádí, že chce zahájit přípravy pro rozšíření západního okruhu o další dva jízdní pruhy. To ale bude běh na velmi dlouhou trať, protože to je zatím jen vize. Zatím nezačala ani jednání o potřebných pozemcích.

Projeli jsme dostavěnou část západního okruhu Plzně (20. 2. 2023)