Vloni ubylo tragických nehod. Přesto v západních Čechách zemřelo 48 lidí

Petr Ježek
  9:36
Na silnicích západních Čech během loňského roku policisté řešili přes sedm tisíc dopravních nehod. Dvě nejtragičtější mají jedno společné: za volant usedli mladí řidiči, kteří nezvládli auta v krizových situacích.
Při tragické nehodě u Horního Slavkova na Sokolovsku zahynuli v dubnu 2025 tři lidé.

Při tragické nehodě u Horního Slavkova na Sokolovsku zahynuli v dubnu 2025 tři lidé. | foto: HZS Karlovarského kraje

Při tragické nehodě u Horního Slavkova na Sokolovsku zahynuli v dubnu 2025 tři lidé.
Při tragické nehodě u Horního Slavkova na Sokolovsku zahynuli v dubnu 2025 tři lidé.
Při tragické nehodě u Horního Slavkova na Sokolovsku zahynuli v dubnu 2025 tři lidé.
Při tragické nehodě u Horního Slavkova na Sokolovsku zahynuli v dubnu 2025 tři lidé.
24 fotografií

Jedenadvacetiletý Ukrajinec s drogou kolující v těle v červnu riskantně předjížděl ve vysoké rychlosti druhé auto na silnici mezi Domažlicemi a Horšovským Týnem v místě, kde to dopravní značení zakazuje. Auto skončilo mezi stromy.

Srážka na Domažlicku s plně obsazeným autem. Zemřeli tři lidé, čtvrtý v nemocnici

Nehodu přežil jen řidič, jeho čtyři mladí spolujezdci zaplatili životem. Soudci šoféra poslali do vězení na pět let.

Nehoda se výrazně zapsala i do republikových statistik. Stala se v neděli 15. června, která byla nejtragičtějším dnem loňského roku v České republice. V ten den zemřelo na silnicích v ČR celkem osm lidí, polovina z nich při jediné nehodě na Domažlicku.

Při střetu dvou aut zemřeli na Sokolovsku tři lidé, obětí je i osmnáctiletý viník

Dubnovou čelní srážku osobních aut u Horního Slavkova na Sokolovsku trestní soudci řešit nebudou, i když při ní zemřeli tři lidé. Osmnáctiletý mladík, který podle policistů vyjel s volkswagenem poblíž tamní keramičky do protisměru, zemřel na místě střetu.

„Naše posádky bezprostředně po příjezdu na místo aktivizovaly leteckou záchrannou službu,“ řekl tehdy k tragické nehodě Radek Hes, mluvčí krajské záchranné služby. Vrtulník do nemocnice letěl s těžce zraněnou sedmatřicetiletou řidičkou druhého auta. Její dva spolujezdci – pětačtyřicetiletý muž a jednačtyřicetiletá žena – zemřeli v troskách auta.

Podle oficiálních statistik Policejního prezidia loni zemřelo při dopravních nehodách v Plzeňském kraji 35 lidí, což je o osm méně než v roce 2024. V Karlovarském kraji přibylo do smutných statistik 13 jmen, stejně jako o rok dříve.

Mladík jel zřejmě moc rychle, po nárazu do stromu je vážně zraněný jeho kamarád

„Nejvíce lidí, 77, zemřelo v roce 2025 při nehodách ve Středočeském kraji. Nejmenší počet obětí nehod evidoval Karlovarský kraj, kde jich bylo 13,“ shrnul republikový šéf dopravní policie Michal Hodboď.

Z policejních map se zaznamenanými dopravními nehodami v západních Čechách nevyplývají místa, kde by lidé při nehodách umírali častěji než jinde. Dlouhodobě rizikové jsou například dlouhé rovné úseky silnice Plzeň – Karlovy Vary v obou krajích, silnice kolem Plas nebo křižovatky na obchvatu Třemošné na Plzeňsku.

Řidička na D5 narazila do účastníků jiné nehody, při vyšetřování zemřel policista

Například na dálnici D5 v Plzeňském kraji policisté loni řešili pět tragických nehod, při kterých zemřelo celkem šest lidí. Jednou z obětí byl hned na začátku roku policista, který na dálnici u Nýřan řešil dopravní nehodu a do odstavené policejní dodávky pak narazilo další osobní auto, které řidička neudržela na kluzké dálnici. To smetlo i policistu řešícího předchozí karambol.

Statistika

zemřelo při nehodách

  • v roce 2023 v PK 27, v KK 15
  • v roce 2024 v PK 43, v KK 13
  • v roce 2025 v PK 35, v KK 13

Na dálnici D6 v Karlovarském kraji řešili policisté dvě tragické havárie, každá měla po jedné oběti.

Zcela výjimečný případ se stal loni v říjnu na hlavní silnici z Plzně do Českých Budějovic mezi Sečí a Vlčtejnem na Plzeňsku. Mladá žena pod vlivem alkoholu a drog tam podle zjištění policistů úmyslně vjela s malým peugeotem do protisměru a narazila do dodávky. Bouračku nepřežila osmiletá holčička z osobního auta. Řidička, která prý takhle chtěla ukončit i svůj život, přežila. Policisté ji po několika dnech obvinili z vraždy.

Tragická nehoda zastavila hlavní tah z Varů do Plzně, jeden člověk nepřežil

V loňském roce řešili policisté v celé České republice 85 518 nehod, zemřelo při nich 421 lidí. Mrtvých je historicky nejméně od roku 1961.

„Stále ta čísla považujeme za vysoká, ale jsou opravdu historicky nejnižší,“ řekl podle ČTK Michal Hodboď. Nejčastější, ale i nejtragičtější příčinou dopravních nehod bylo loni podle šéfa dopravní policie nevěnování se řízení. Následovaly nepřizpůsobení rychlosti technickému stavu vozovky a přejetí do protisměru.

„Pokud byste sečetli tyto tři nejčastější příčiny dopravních nehod, tak zjistíte, že představují prakticky 45 procent z celkového počtu těch nejtragičtějších,“ prohlásil Hodboď.

15. června 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po explozi zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Západní polovinu republiky dnes od časného rána zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a...

Dívka se na školních toaletách pokusila o sebevraždu, oživovala ji učitelka

K nehodě u Kostěnic letěl vrtulník.

Záchranáři na Klatovsku v pátek zasahovali na jedné ze základních škol. Příčinou byla otrava jedné z žákyň. S informací jako první přišel server krimi-plzeň.cz, podle nějž se dívka na školních...

VIDEO: Plzeňský nosorožec hitem internetu. V Polsku dováděl s nerovným soupeřem

Plzeňský nosorožec se v Polsku střetl s nerovným soupeřem

Samička nosorožce indického Maruška, která se narodila v Plzni, a již několik let žije v polské zoo, se stala hitem internetu. Ve výběhu na ni totiž ´zaútočil´ odvážný muntžak čínský, kterého...

O byty v plzeňském mrakodrapu Sisters je velký zájem, cenu určuje patro i výhled

Zájem o byty v budovaných dvou věžích Sisters mají lidé nejen z Plzně, ale také...

Byty v budovaném plzeňském projektu Sisters, který se stane třetí nejvyšší obytnou stavbou v ČR, chtějí lidé z Plzně, západních Čech i z Prahy. Velký zájem je i o nebytové prostory. Dvě věže, vysoké...

Vloni ubylo tragických nehod. Přesto v západních Čechách zemřelo 48 lidí

Při tragické nehodě u Horního Slavkova zahynuli v pondělí večer tři lidé.

Na silnicích západních Čech během loňského roku policisté řešili přes sedm tisíc dopravních nehod. Dvě nejtragičtější mají jedno společné: za volant usedli mladí řidiči, kteří nezvládli auta v...

15. ledna 2026  9:36

Míst pro parkování neubude, slibuje Plzeň lidem ze Severního Předměstí

Mezi Gerskou a Manětínskou ulicí v Plzni se bude stavět. Nyní je tam například...

Značné obavy z úbytku parkovacích míst nebo obchodů vyvolaly na konci roku 2025 u části obyvatel plzeňského Severního Předměstí informace, že se chystá nová výstavba v území mezi Gerskou a...

14. ledna 2026  15:53

Tragédie na Klatovsku. Dva muži se v garáži otrávili plynem, zemřeli oba

Letecká záchranná služba Armády ČR v Líních u Plzně má pro převozy pacientů s...

Kriminalisté z Klatovska vyšetřují od úterý tragickou událost. V garáži u rodinného domu v obci Velešice zasahovali záchranáři u dvojice mužů, kteří se zřejmě otrávili oxidem uhelnatým. Staršího muže...

13. ledna 2026  15:54,  aktualizováno  14. 1. 15:02

Markovič mění Česko za Slovensko. V Plzni jeho role slábla, co ve Slovanu?

Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Srbský obránce Svetozar Markovič přestoupil z Plzně do Slovanu Bratislava, s nímž podepsal smlouvu na čtyři a půl roku. Do Viktorie přišel v létě 2024 jako náhrada za Robina Hranáče. Západočeský...

14. ledna 2026  11:03

Historicky cenná vodárna se dočká obnovy, město do ní investuje 180 milionů

Plzeň investuje 180 milionů korun do rekonstrukce objektu, kde v minulosti...

Záměr zahájit rekonstrukci objektu, kde v minulosti fungovala Puech-Chabalova filtrace vody, oznámila plzeňská radnice. Objekt v areálu Vodárny Plzeň patří městu. To jej od roku 2013 pronajímá...

14. ledna 2026  9:39

O byty v plzeňském mrakodrapu Sisters je velký zájem, cenu určuje patro i výhled

Zájem o byty v budovaných dvou věžích Sisters mají lidé nejen z Plzně, ale také...

Byty v budovaném plzeňském projektu Sisters, který se stane třetí nejvyšší obytnou stavbou v ČR, chtějí lidé z Plzně, západních Čech i z Prahy. Velký zájem je i o nebytové prostory. Dvě věže, vysoké...

13. ledna 2026  15:19

Lom měl být po odtěžení zatopený, místo vody ho ale chtějí zavézt odpadem

Koupání, nebo skládka? V Nebílovském Borku u Plzně se rozhořel spor o lom. (11....

Místní si představovali, že až se v žulovém lomu přestane těžit, plocha se zavodní a podmanivý krajinný prvek s odrazem slunce při jeho západu bude na světě. Ale chyba lávky. Těžaři chtějí lom v...

13. ledna 2026  10:16

Hokejisté Plzně se vrátili na druhé místo, v dohrávce těsně přehráli Olomouc

Momentka ze zápasu mezi Plzní a Olomoucí.

V neděli měli volno, do akce vyrazili netradičně v pondělí. Plzeň hostila v dohrávce 41. kola Olomouc, díky těsné výhře 3:2 poskočila na druhé místo tabulky hokejové extraligy. Rozhodující gól dal 58...

12. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  20:14

V Pošumaví chtějí mít větší vliv na rozhodování o jaderném úložišti a píšou vládě

Úložiště v areálu jaderné elektrárny Dukovany.

Všech deset dotčených obcí z Pošumaví, kde stát zvažuje hlubinné úložiště jaderného odpadu, chce posílit práva samospráv při rozhodování o tomto projektu. Výzvu ke změně zákona, která by to...

12. ledna 2026  17:41

Nemocnice ve Stodě a v Horažďovicích nabízejí pacientům větší komfort

Stodská nemocnice má zmodernizované oddělení sociální péče.

Stodská nemocnice dokončila další významnou rekonstrukci lůžkových částí. V druhém podlaží zmodernizovala v levém křídle lůžkového traktu oddělení sociální péče. Počet lůžek se zvedl z 10 na 14. Tím...

12. ledna 2026  15:39

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

VIDEO: Plzeňský nosorožec hitem internetu. V Polsku dováděl s nerovným soupeřem

Plzeňský nosorožec se v Polsku střetl s nerovným soupeřem

Samička nosorožce indického Maruška, která se narodila v Plzni, a již několik let žije v polské zoo, se stala hitem internetu. Ve výběhu na ni totiž ´zaútočil´ odvážný muntžak čínský, kterého...

12. ledna 2026  10:42

Pro dětskou skupinu i občerstvení. V rekreační lokalitě stojí nová budova

U Košuteckého jezírka v Plzni už stojí zcela nová budova. Ta má sloužit dětské...

Trvalo to zhruba pět let a až v závěru minulého roku se podařilo dotáhnout do konce plány na lepší využití prostranství u plzeňského Košuteckého jezírka, kde v minulosti byla restaurace a po ní i...

11. ledna 2026  9:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.