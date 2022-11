Publikace mapuje historii zaniklých škol, po některých už nic nezbylo

Autorem publikace je vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Miloslav Michalec, který se zabývá také historií zaniklých obcí a dalšími zajímavostmi Plzeňského kraje.

„Školy jsou vždy výraznými budovami, které vedle radnic a kostela určují celý ráz obce. Připomenout si tedy historii desítek škol, které v současné době již neexistují, považuji za přínos. Podařilo se nám s kolegy dohledat téměř tři stovky budov a připomenout jejich vznik, vývoj a často i zánik z různých důvodů. Z řad veřejnosti vnímám, že ve své obci připomínku této historie vítají, a je to pro mne motivací pokračovat v takové práci,“ říká Miloslav Michalec

Kniha bude veřejnosti přístupná prostřednictvím knihoven v celém kraji s ohledem na limitovaný počet kusů. Vydání publikace financoval Plzeňský kraj.

Ve třetím díle je zmapována cesta 76 škol. V díle druhém je to 93 budov a v díle prvním 112. Kniha je koncipována jako srovnání historické fotografie a fotografie současnosti – vždy na základě podkladů, které autor čerpal v první řadě z obecních kronik. Mapuje vývoj škol do 30. let 20. století.

V celé trilogii je možné dohledat 281 školních budov, které již slouží jinému účelu. Z toho 11 objektů je zcela zbouráno a dochována byla pouze dobová fotografie.

Nejvíce budov, 70, se vyskytuje v domažlickém regionu. V okresu Plzeň-sever je to 49 budov, v Klatovech 46, v okrese Plzeň-jih pak 43. Počtem se těmto okresům přibližuje pak Tachov se 41 budovami. V nejmenším okrese Rokycany je zaniklých škol 22.

„Publikace s tak širokým záběrem nebyla podle mých informací dosud v žádném kraji vydána. A jsem velmi rád, že právě Plzeňský kraj a hlavně Miloslav Michalec mohou obyvatelům ukázat, jak se školy na venkově vyvíjely, jak a proč zanikly,“ uvedl hejtman Rudolf Špoták.