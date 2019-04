Restauracím na Šumavě chybí zaměstnanci, odcházejí do německých fabrik

Někteří provozovatelé nebo majitelé gastronomických zařízení mluví otevřeně o tom, že časem vše může nejen v Železné Rudě, ale i jinde na Šumavě, skončit postupným zavíráním hotelů a restaurací. Paradoxně se tak děje v době, kdy mnoho lidí znovu Šumavu objevuje a turistů tam přibývá.

„Já jsem v Železné Rudě vyrostl a všichni lidé, kteří tu dělali v tomto řemesle, pracují v Německu. A ne v gastronomii, ale ve fabrikách,“ líčí provozovatel restaurace Na Nádraží na šumavském Špičáku Zdeněk Fürst.

„Problém je, že máme půl roku sezonu, kdy je tu hodně turistů a já potřebuji zaměstnance. Pak je takzvaná mezisezona, kdy na hospodu stačím sám. Zaměstnanci v gastronomii mají jistou výplatu tedy jen část roku a i proto volí jistou práci v továrně v Německu,“ popsal Fürst.

Hana Karlová, spolumajitelka hotelu Karl na Špičáku, uvedla, že lidé nechtějí dělat v gastronomii, protože je to práce do noci, na směny, navíc včetně víkendů. Raději podle ní míří za hranice do továrny na 7,5 hodiny, kdy víkendy i večery mají volné.

Karlová je proto ráda, že hotel Karl je z většiny rodinná firma, kde velkou část práce udělají rodinní příslušníci.

Podle provozovatelů hotelů a restaurací je také problém, že zaměstnanci vědí, že obor je personálně na dně a zneužívají svého postavení. Když nejsou splněny jejich požadavky, hned odcházejí jinam.

Prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek připomněl, že nedostatek pracovníků vládne kvůli nízké nezaměstnanosti napříč obory, ale v příhraničí je situace složitější, protože do sousedního Rakouska nebo Německa lidé snadno dojedou.

A když tam pracují v gastronomii, mzdy jsou vyšší, protože si je kvůli vyšším maržím mohou tamní majitelé pohostinských zařízení dovolit. „V Česku hostinští prodávají pivo za jedno euro a v Německu za 3,5 až za 4 eura a nakoupí ho za stejnou cenu. Pohraničí s tímto bude bojovat do té doby, než se ceny a mzdy nevyrovnají,“ popsal Stárek.

Podle něj by měl stát pomoci vydáním většího množství dočasných pracovních povolení pro pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii, pro které je práce v Česku lukrativní.

„Hospodářská komora, jejímž je naše asociace členem, na tom pracuje a vypadá to, že kvóta na přísun zahraničních pracovníků se zvýší,“ popsal Stárek. Zatím se ale dostávají zahraniční pracovníci snadněji do Polska nebo do Rakouska.

Podle Stárka je cestou i efektivnější využívání pracovní síly, kdy se například v kuchyni budou více používat předpřipravené potraviny nebo se půjde cestou zjednodušení menu na úkor složitější české kuchyně. „Tu ale turisté vyžadují, takže je to těžké rozhodování,“ dodal Stárek.