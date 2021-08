Sibiřské sáně i obraz hraběnky ze Zelené Hory jsou zpátky v Nepomuku

Mobiliář je možné vidět v nepomuckém muzeu a galerii. Výstava s názvem Krása zrakům ukrytá je uspořádaná k připomenutí 800 let od první písemné zmínky o památce.

„Předměty byly v roce 1949 ze zámku odvezeny, protože památka přešla pod vojenskou správu. Většina věcí skončila v depozitářích, nejvíce z nich v Kladrubech. Různě byly rozmístěny po zámcích v České republice, některé zůstaly v depozitářích, mimořádně byly zapůjčené na různé výstavy. To, že je teď vystavujeme, je ojedinělý počin. Poprvé po dlouhé době jsou takto pospolu a dostaly se zase tak trochu domů, poměrně blízko Zelené Hoře,“ uvedla Svatoslava Kožíková z muzea.

Exponáty do Nepomuka zapůjčil Národní památkový ústav. Asi nejcennějším z nich je egyptská kanopa z 8. až 4. století před naším letopočtem. Jde o nádobu, do níž se ve starověkém Egyptě ukládaly vnitřní orgány vyjímané z těla zemřelých při mumifikaci.

Dalším unikátem jsou sibiřské sáně, které majitelům Zelené Hory věnoval car Alexandr II. Zapůjčeny jsou ze zámku v Horšovském Týně.

Velkou zajímavostí je také obraz hraběnky Marie Dominiky Martinicové, která na Zelené Hoře žila v 18. století. K dílu, které viselo v černém sále nad krbem, se váže pověst o milostném románku mladé hraběnky a místního myslivce. Ze vztahu mělo vzejít dítě, které starý hrabě nechal údajně zazdít přímo na zámku.

Myslivec se kvůli tomu zastřelil a hraběnka zešílela a odešla do kláštera. O půlnoci prý šlechtična vždy vystupovala z obrazu, bloudila po chodbách a s nářkem hledala mrtvé dítě.

Vedle původních předmětů ze Zelené Hory si návštěvníci mohou prohlédnout i kostýmy z opery Libuše, což odkazuje k nálezu Rukopisu zelenohorského neboli Libušina soudu, v roce 1817 v zámecké knihovně. Nejcennějším předmětem této části je přes sto let starý kostým Libuše s čelenkou, zapůjčený z Národního muzea v Praze. Tento kostým oblékala Ema Destinnová.

Výstava je dále doplněna o osobní předměty operní zpěvačky Evy Urbanové, která kněžnu Libuši ztvárnila ve své ikonické a nezapomenutelné roli.

V samotné Zelené Hoře je od loňského roku přístupná výstava Černí baroni v Nepomuku aneb Terazky se vrací připomínající slavný film podle románu Miroslava Švandrlíka o příslušnících Pomocných technických praporů. Otevřeno je do 26. září od pátku do neděle vždy od deseti do 17 hodin.