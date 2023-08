Díky revitalizaci se má ze Zelené Hory u Nepomuku stát kulturní centrum

Zámek Zelená Hora u Nepomuku na Plzeňsku se má stát kulturním centrem, které bude svým významem přesahovat hranice Plzeňského kraje. To je vize, na které se shodli zástupci hejtmanství, Nepomuku, obce Klášter, jíž zámek patří, i lidé z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje nebo organizace Post Bellum. Ti představili obrysy představy, jak by značně zchátralá historická památka měla v budoucnu vypadat a čemu by měla sloužit.