Vezměte to fofrem. Auto s dítětem se zamklo, strážníci uháněli pro náhradní klíče

„Někdy se něco stane, a ani nevíte jak,“ tak začala s vyprávěním úterní události mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Mladá maminka s pejskem na vodítku stála bezmocně před zamčeným autem, ve kterém v autosedačce seděla její malá dcerka. A klíče od vozidla ležely v kabelce na přední sedačce. Spolu s nimi tam byly uvězněné i klíče od bytu.

Půjčila si od kolemjdoucí mobilní telefon a vytočila linku 156. Hlídka městské policie přijela okamžitě na místo, a zatímco jeden ze zasahujících strážníků se snažil dveře od auta pomocí drátu otevřít, druhý od nešťastné ženy zjišťoval, kde má náhradní klíče od auta a od bytu. Řekla jim, že druhé klíče od bytu má její tchyně.

To už se z vnitřku vozidla ozýval dětský pláč. „Neplakej, to se musí zvládnout,“ utěšoval malé dítě strážník, který se snažil dveře otevřít.

„Strážníci zkontaktovali druhou hlídku, která měla za úkol vyhledat babičku holčičky a vyzvednout u ní doma rezervní klíč od bytu a pak následně i druhý klíč od auta,“ popsala Pužmanová.

„Vemte to na maják, malá si zamotala nohu do pásu. Vemte to fofrem,“ říkal strážník do vysílačky druhé hlídce, která mu potvrdila, že klíče od babičky vyzvedla a spěchají k nim.

Mise byla nakonec úspěšná a po chvíli náhradní klíče dovezli. „Holčičku z auta vysvobodili a vše skončilo happyendem,“ uzavřela mluvčí.