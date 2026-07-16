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Lidé si více všímají psů trvale uvázaných na řetězu, veterinářům přibylo podnětů

Jitka Kubíková Šrámková
  10:31

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Na snímku tříletý pes Tonda z Tachovska, který žil uvázaný na krátkém řetězu. | foto: Psí domov Nora

Lidé z Plzeňského kraje ve velkém hlásí úřadům i psím záchranářům týrání zvířat kvůli tomu, že pes je celé dny uvázán na řetězu. Od začátku letošního roku totiž platí v České republice zákaz chovu psů na permanentním úvazu. Majitelům za to hrozí postih. Podnětů od lidí, kteří provinilce hlásí veterinární správě, je hodně. Uvádějí to psí záchranáři v kraji a hovoří o tom, že když se přijal zákon, mají se přidat i lidé, kteří ho budou vymáhat.

Mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček uvedl, že podnětů ke kontrole na uvázané psy bylo za rok 2026 přijato 24. „Podnětů podaných na obce s rozšířenou působností, kdy se prokázalo porušení legislativy za úvazy psů, je prozatím sedm. Toto číslo se bude ještě vyvíjet, protože některé podněty ke kontrole nebyly ještě ze strany Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj (KVS) prověřené,“ uvedl Vorlíček.

Zakladatelka psího útulku U Františka v Borovnu na Plzeňsku Andrea Kolmanová uvedla, že každý týden do útulku někdo volá, aby upozornil na uvázaného psa. „Nejsme ale orgán, který by to měl řešit, nemohu udělat víc než poradit lidem, kam by se měli obrátit,“ uvádí.

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Protože podle ní na krajskou veterinární správu míří hodně podnětů, apeluje na oznamovatele, aby se nejprve obrátili na příslušný odbor životního prostředí, pod který obec nebo město spadá. „Tam je vyškolený úředník, který je povinen jít na kontrolu a zjistit, jaký je v dané věci stav. Úředník, který zjistí nedostatek, by měl povolat inspektora z krajské veterinární správy a ten to řeší dál,“ popsala Kolmanová.

Hodně podnětů má na kontě i psí útulek Nora na Tachovsku. Jeho zakladatel Karel Bobál sdělil, že následně upozorňuje KVS. „Ti ale mají málo lidí a nestíhají to řešit. Mají totiž pro okres Tachov jednoho inspektora,“ popsal Bobál.

Ten má za sebou například případ z května, kdy se k němu dostal podnět o majitelce ze Strážova, která měla permanentně uvázaného psa žijícího v nevhodných podmínkách. „Dojel jsem tam a doporučil jsem majitelce, ať nám psa dá do doby, než mu zlepší podmínky, což splnila. Psa jsem jí vrátil, pracovníci KVS mi sdělili, že majitelku stíhat nemohou, protože jsem si psa vzal k sobě,“ popsal Bobál.

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Ten si přitom psa vzal k sobě z toho důvodu, že po telefonátu na KVS mu bylo sděleno, že přijedou až po neděli. Pes by tedy několik dní zbytečně trpěl. „Už jsem tedy vyléčený z toho, abych si psy bral do útulku před příjezdem KVS. Lidé by totiž měli za týrání psů dostat přes prsty,“ uvedl Bobál.

Proto oznamovatelům začal říkat, aby jako důkaz poslali video nebo fotografie psa. Rozladilo ho ale, když mu na KVS oznámili, že fotky se nedají použít, protože KVS musí mít svoje fotografie a videa. „Nestačilo jim ani to, že jeden z případů natočila televize. Přitom se může stát, že než tam přijedou, zvíře už tam třeba nebude nebo už budou podmínky zákona splněné,“ popsal. „Když budu někde hajlovat a někdo mě natočí, odsoudí mě, ale v tomto případě poslané video nestačí,“ poznamenal zvířecí záchranář.

Někteří o zákazu uvazování vůbec nevědí

Proto už Bobál postupuje tak, že oznamovatelům rovnou říká, aby vše nahlásili na KVS nebo na odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností nebo na policii.

Někdy mu ale oznamovatelé odpoví, že soused s uvázaným psem je zlý a oni se bojí, že když oznámení podají, bude se jim mstít.

„Toho se ale obávají zbytečně, protože KVS nemá povinnost říkat tyranovi, kdo to nahlásil,“ vysvětluje Bobál. Někdy by ale podle něj stačilo, kdyby oznamovatel sousedovi v klidu řekl, aby psa odvázal, že je to zakázané. Někteří lidé totiž podle Bobála o zákazu vůbec nevědí.

Zažil to na vlastní kůži. Po oznámení psa na řetězu zajel do domu, kde bydlela stará paní, která o zákonu nic nevěděla. Psa měla navíc přivázaného na dlouhém řetězu hlavně proto, aby jí neutekl. Neměla totiž peníze ani energii na opravu plotu. Bobál se tedy obrátil na starostu obce, jestli by této paní nějak s opravou plotu nepomohl.

Pes zavřený v kotci být může

„Oznamovatelé zkrátka namísto toho, aby paní pomohli, tak ji hned udali,“ popsal zvířecí záchranář. I když byl zákon potřebný, byl přijat podle Bobála v nedokonalé podobě. „Pes nesmí být na úvazu, ale zavřený v kotci o velikosti tři na dva metry být může,“ uvádí záchranář.

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Když je tedy pes uvázaný na laně dlouhém třeba dvacet metrů a má i přes uvázání dostatek pohybu, zákon porušen byl. „Když bude pes dlouhodobě zavřený v kotci, majitel zákon neporuší, což mi vadí,“ nastínil Bobál.

Oba zvířecí záchranáři, Kolmanová i Bobál, se shodují na tom, že přijetí zákona bylo potřebné. Shodují se i na tom, že by měl být ale také vymáhán. „Ale nejsou lidé, kteří by ho vymáhali,“ podotkl Bobál.

To ale možná není úplně pravda, protože zatímco KVS je zahlcená, třeba na odboru životního prostředí Městského úřadu v Klatovech žádný podnět na porušení zákona za půl roku od jeho přijetí neobdrželi. Uvedla to Soňa Říhová, která má týrání zvířat v kompetenci.

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