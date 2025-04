Povinná výuka angličtiny pro prvňáčky přidělává starosti ředitelům škol

Rozhodnutí o zavedení angličtiny od první třídy považuje za racionální ředitel Základní školy Dobřany u Plzně Jaroslav Šedivý. „Čím dříve děti s výukou angličtiny začnou, tím menší problémy budou mít se jazyk naučit,“ uvádí s tím, že škola už se na to připravuje.

Vzhledem k vyššímu počtu dětí bude muset přijmout nové učitelky nebo učitele. „Pokud budeme mít možnost, bude škola cílit na ty, kteří ovládají angličtinu.“

Spíše než otázku učitelů řeší nyní ředitel to, na úkor jakého předmětu výuka angličtiny bude.

To, že bude problém sehnat učitele do první a druhé třídy, aby učili hodinu týdně angličtinu, si úplně nemyslí Šedivého syn Jakub, rovněž ředitel, a to v ZŠ Šťáhlavy, kde je jen první stupeň a škola vyučuje 153 dětí. „Zavedení angličtiny i pro první a druhou třídu jednu hodinu týdně nebude problém, protože se jedná o pár hodin,“ říká Jakub Šedivý. Škola o tom může mluvit, protože angličtinu učí od první třídy hodinu týdně už nyní. Důvodem byl zájem rodičů.

Děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity Pavel Mentlík si posteskl, že pedagogické fakulty nejsou na změny spojené s implementací revidovaných rámcových vzdělávacích programů zatím systémově připraveny. „Do procesu revize byly zapojeny minimálně a bohužel s vedením ministerstva školství v tomto smyslu neprobíhají žádná jednání,“ sdělil Mentlík.

Jako řešení sdílený učitel

Problém naopak vidí ve škole v Libé na Chebsku, kde se vzhledem k blízkosti hranic děti od třetí třídy učí německy. „Pro nás to znamená sehnat učitele anglického jazyka, který by nebyl tři lekce před žáky. Měl by to být člověk, který anglicky skutečně umí, aby si děti jazyk naposlouchaly,“ neskrývá obavy ředitelka Základní školy Libá Marie Siraková.

Podle jejích slov by mohl být řešením takzvaný sdílený učitel, který by přejížděl mezi jednotlivými školami. „Jenže to je hlavně o penězích. A obávám se, že ty nám ministerstvo nepřidá,“ tuší.

Podobně i předseda Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc poukazuje na to, že učit cizí jazyk děti, které ještě neznají písmo, je velmi specifická kategorie. „Nemůže tam přijít kdokoliv, aby dětem neudělal v hlavách ještě větší zmatek,“ říká s tím, že takových odborníků není mnoho.

S angličtinou pro nejmenší vyvstává ještě další otazník, a to kdy mají školy najít na jazykové hodiny prostor. Podle zákona totiž v první třídě mohou děti ve škole sedět čtyři vyučovací hodiny denně. A dvakrát v týdnu se jim může přidat hodina navíc. „U nás bychom jednu tuto hodinu využili právě pro angličtinu,“ plánuje Eliška Petrová, která se v příštím roce ujme role ředitelky libské školy. Ta současná totiž odchází do důchodu.

A pokud sežene učitele, který by ovládal angličtinu, plánuje hned zavést do třetích tříd místo němčiny angličtinu. „Mluvila jsem s rodiči našich prvňáků a druháků. Všichni angličtinu chtějí,“ vysvětluje s tím, že němčinu pak škola nabídne jako kroužek.

Podobně vyučuje od třetí třídy povinně němčinu i Základní a mateřská škola v Lipové na Chebsku a angličtinu nabízí jako kroužek. „Budeme to muset zřejmě otočit,“ naznačuje ředitelka Michaela Lámerová.

Prvňáci se mají naučit hlavně česky, míní ředitel

Ředitel Základní školy v Plesné Václav Polívka míní, že personálně škola výuku dokáže zajistit. Nicméně si myslí, že zavádět cizí jazyk už v začátku školní docházky je příliš časné a nedává smysl. „V první třídě se žáci mají naučit číst a psát především česky,“ domnívá se ředitel.

Výhrady má i Martin Vlasák, ředitel jednotřídky ve Staré Vodě, taktéž na Chebsku. „Nevím, jestli to je dobrý nápad. Uvidíme, co přinese praxe. Už jsem se díval po nějakých učebnicích, ale všechny se mi zdají pro prvňáky příliš složité. Každopádně budeme na nový systém najíždět v září 2027, až v pilotních školách vychytají mouchy,“ konstatuje.

Na novinku se chystá i škola ve Skalné. Ředitelka Martina Turečková už předběžně ví, jak by mohlo vyučování vypadat. Vyučovat angličtinu v první třídě ale začnou také až v nejzazším termínu, tedy v září 2027. „Na pozicích asistentů tady pracují mladí lidé, kteří aktuálně studují. Takže až na to dojde, budou mít kvalifikaci a měli bychom to zvládnout,“ dodává.