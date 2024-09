„Vletěla do třídy s nožem v ruce a bodla spolužáka a spolužačku. Spolužáka do břicha, spolužačku zezadu pravděpodobně do zad. Bylo to strašně rychlé, pak začal zmatek a ze třídy všichni vybíhali,“ popisuje jeden z žáků školy.

Ona se s nikým nebavila, byla strašně uzavřená. žákyně domažlické školy