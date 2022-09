Protialkoholní stanice se v budoucnu může přemístit z Plzně do Rokycan

Zařízení změnilo majitele a kraj se připravuje na to, že nový vlastník o záchytku v domě stát nebude.

„Plzeňský kraj má v současné době na svém území zajištěnu záchytnou službu smluvně se Záchrannou službou Brdy až do konce letošního roku. Proto je třeba s ohledem na blížící se konec platnosti smlouvy vyhlásit včas nové výběrové řízení na zajištění této služby,“ upozornil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hais z Pirátů.

Předpokládaná hodnota zakázky představuje 23 milionů korun. „Vycházeli jsme z cen skutečně uhrazených za tuto službu v uplynulých 12 měsících, suma byla upravena o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během příštího roku,“ upřesnil Hais.

Vybraný dodavatel bude moci od klientů požadovat úhradu za poskytnutou záchytnou službu maximálně ve výši 4500 korun, tedy tak, jako tomu bylo doposud.

Ročně se na záchytku dostane asi 1600 lidí

Plzeňská záchytka měla dosud nejvyšší ceny v zemi. Například Praha měla sazbu zhruba poloviční. V Plzni končí na záchytce asi 1600 lidí za rok. Výdaje kraje na provoz v posledních letech výrazně vzrostly. Ještě v roce 2016 se jednalo o 2,7 milionu korun za rok. Nyní je to ročně téměř deset milionů.

Podle náměstka hejtmana Pavla Haise má kraj předběžné informace, že od roku 2025 už záchytka nebude moci pokračovat v činnosti v prostorách polikliniky, protože už nebude možný jejich pronájem. „Hledáme proto jiné místo, kde bychom služby zajistili,“ řekl Hais.

Jako nejvhodnější se podle jeho slov zatím jeví možnost umístit záchytku do Rokycanské nemocnice, kde by v případě potřeby mohli být klienti záchytky ošetřeni lékařem.

Lidi pod vlivem návykových látek vozí na záchytku nejčastěji městská policie. Radní Plzně pro bezpečnost Martin Zrzavecký, pod kterého městská policie spadá, by přemístění záchytky do Rokycanské nemocnice uvítal. Zdůrazňuje, že pokud Policie ČR nebo strážníci městské policie někoho na záchytku přivezou a ten člověk má i malé zranění, personál záchytky ho nepřijme.

„A oni ho musí odvézt do nějakého zdravotnického zařízení, zpravidla je to fakultní nemocnice. Tam toho člověka musí nechat vyšetřit a musí dostat dobrozdání, že je způsobilý k tomu, aby ho umístili na záchytku. Pak ho tam odvezou,“ popisuje.

Upozornil, že záchytka má sloužit pro celý kraj, má kapacitu deset lůžek a v době omezení kvůli epidemii covidu-19 jich bylo pouze pět. „Dost často se stávalo, že záchytka byla plná a policisté nebo strážníci tam s dotyčným museli čekat, až se uvolnilo místo. To policii hodně zatěžovalo,“ uvedl.

Radní se domnívá, že pro strážce pořádku by přemístění záchytky do Rokycanské nemocnice znamenalo značnou úlevu. „Raději zaplatíme cestu 17 kilometrů tam a zpátky, než abychom pokračovali v dosavadním stavu, který opravdu není dobrý. Pokud by byla záchytka ve zdravotnickém zařízení a ten člověk, kterého by tam přivezli, potřeboval ošetření, vyřešilo by se to na místě,“ řekl.