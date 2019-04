Liščata odložená na zastávce se zachránit nepodařilo, všechna uhynula

Karel Bobál ze Záchranné stanice živočichů ve Studénce na Tachovsku se nalezence pokoušel zachránit několik dní. Nejprve uhynulo jedno mládě, později zbylá čtyři.

„Bohužel nevydrželo ani jedno. Nevím přesně, co v tom bylo, ale zřejmě nějaká infekce,“ domnívá se zvířecí zachránce.

To, že ani jedno mládě nepřežilo, jej překvapilo. „Liščata nejsou tak náročná na péči, když se k nám dostanou. Za těch dvacet let, co provozuji záchrannou stanici, jsme jich zachránili zhruba devadesát procent,“ dodal Bobál.

Podle něj ale nebylo vůbec jasné, jak dlouho byla mláďata v krabici. Začátkem dubna je na autobusové zastávce našla žena. Zpočátku se domnívala, že jsou to štěňata.

Podle Bobála tři samci a dvě samičky v době nálezu ještě neviděli, mohlo jim být méně než deset dní. Krmil je pravidelně každé čtyři hodiny speciálním mlékem.

Doufal, že je zachrání a na podzim nebo na jaře příštího roku je vrátí zpět do volné přírody.

Situace s nalezenými liščaty se podle zvířecího zachránce opakuje každým rokem.

„Například loni našli lidé zastřelenou lišku a u ní několik mrtvých liščat a dvě živá. Považuji tuto šelmu za doktora lesa, který likviduje nemocná a uhynulá zvířata. Nechci házet myslivce do jednoho pytle, ale měli by si uvědomit, že tím, že zlikvidují samici, která má mláďata, dochází k jejich týrání. Nemají šanci na přežití. V noře, kde zůstanou sami, umírají hlady několik dní,“ myslí si záchranář.

Podle Martina Ábela, lesního hospodáře z Tachovska, není jisté, že liščata našel nějaký myslivec. „Lišky se mohou střílet celoročně. Je možné, že myslivci byli norovat. To je běžná praxe, ale v našem sdružení ji neprovádíme. Mláďata mohly najít třeba děti,“ zamyslel se Ábel.

Záchranář se pokouší vypiplat liščata (10. 4. 2019)