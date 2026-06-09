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Boj o život v lepivé pasti. Netopýra zachránili z mucholapky až strážníci

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  9:28
Mucholapka, která obvykle slouží k zachycení obtížného hmyzu, se stala nebezpečnou i pro malého nočního letce. Netopýr se k ní křídly a srstí přilepil natolik, že sám se z jejího sevření nedokázal vymanit. Pomoct mu museli přivolaní strážníci z Plzně.

Netopýr se přilepil na mucholapku tak moc, že ho museli zachránit strážníci. (7. června 2026) | foto: Městská policie Plzeň

K události vyjížděli strážníci v neděli dopoledne. Volal jim nešťastný majitel nemovitosti ve Špálově ulici ve čtvrti Košutka.

„Naše operační oddělení městské policie přijalo naléhavé oznámení o netopýrovi, který nešťastně uvázl v lepivé mucholapce. Majitel nemovitosti, na jehož pozemku se případ odehrál, se marně snažil najít bezpečné řešení a zvířeti pomoci,“ popsala netradiční výjezd mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že jakmile netopýr mávne křídly, mucholapka ho sevře ještě víc.

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„Hlídka proto postupovala s maximální opatrností a velmi trpělivě vyprostila drobného savce z pevného lepivého sevření,“ pokračuje mluvčí.

Tím ale úspěšná záchranná akce neskončila. Netopýr měl totiž tak olepenou srst a křídla, že potřeboval odbornou pomoc. Tu mu poskytli zvířecí ochránci v záchranné stanice živočichů, kam nočního savce strážníci převezli.

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