Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čapí akce Kulový blesk. Čtyři osiřelá mláďata mají po týdnu adoptivní rodiče

Autor:
  17:39
Jen šest dnů zůstala v lidské péči třítýdenní čapí mláďata, která museli o minulém víkendu sundat hasiči z hnízda ve Františkových Lázních na Chebsku. Po tragické smrti jednoho z jejich rodičů, kterým poryv větru smýkl na stěnu domu a zranění nepřežil, bylo odborníkům jasné, že bez pomoci lidí nemají šanci přežít. Druhý dospělý čáp by je sám neuživil.
Snímek zachycuje podstrčení čápat do hnízda v Chotěšově. (24. května 2026)

Snímek zachycuje podstrčení čápat do hnízda v Chotěšově. (24. května 2026) | foto: DESOP Plzeň

Snímek zachycuje podstrčení mláďat do hnízd v Horšovském Týnu. (24. května 2026)
Snímek zachycuje podstrčení mláďat do hnízd v Horšovském Týnu. (24. května 2026)
Snímek zachycuje podstrčení mláďat do hnízd v Horšovském Týnu. (24. května 2026)
S rychloadaptací čapích mláďat pomáhají zvířecí záchranáři. (24. května 2026)
17 fotografií

Minulou sobotu sundali hasiči malé čápy z hnízda, do pátku je měli v péči zvířecí záchranáři u rezervace SOOS. V pátek 22. května je přivezli ke kolegům do Plzně a vzápětí začala velká adopční akce připomínající dění ve známém filmu Kulový blesk. Záchranáři sirotky postupně podstrčili k hnízdícím čápům do hnízd ve třech místech v Plzeňském kraji.

„Jsou to malé piraně.“ Chebští hasiči zachránili čápata, o rodiče přišla po bouři

„Dokud čápata nebudou kroužit na obloze nad hnízdem, není úplně dobré se předčasně radovat,“ krotí euforii šéf plzeňské záchranářské stanice Karel Makoň. Aby se akce mohla uskutečnit, museli se domluvit nejen lidé ze záchranných zvířecích stanic, ale vše musely odsouhlasit i orgány ochrany přírody v Karlovarském i Plzeňském kraji.

Necelý týden se o sirotky starali v záchranné stanici u přírodní rezervace SOOS. „Jsou to malé piraně,“ řekla na začátku týdne se smíchem vedoucí stanice Markéta Hrušková. „První krmení se trochu ostýchali, jednodenní kuřátka jsem jim musela dávat až do krku, ale pak už šel ostych stranou. Krmení by nejraději vzali i s prsty,“ popsala.

Ve stejné době plzeňskému záchranáři Karlu Makoňovi hlásil kolega Jaroslav Čadík, že čapí rodina v Horšovském Týně sice měla ve hnízdě tři vejce, ale je tam jedno větší mládě a pokud by bylo potřeba, mohou k němu nějaká mláďata přidat. V pátek měli záchranáři potřebný souhlas, že mohou zkusit čapí sirotky dát do vybraných míst v kraji.

„Vrchol idiotství.“ U cyklostezky našli mrtvého čápa, obec pátrá po střelci

„Kolegyně Karolína s přítelem přivezli v pátek před polednem z Františkových Lázní do Plzně všechna čtyři čapí mláďata. Nejprve putovala do nové voliéry na imitaci hnízda, kde dostala krmení a vodu před dalším transportem na náhradní hnízda,“ popsal Makoň, co předcházelo adopční jízdě po kraji.

První zastávkou bylo kolem půl druhé odpoledne hnízdo v sídlišti Horšovském Týnu na Domažlicku. „Tam je nám dobře známá a v adopci ověřená samice s ornitologickým kroužkem. Letos ze tří vajec vyseděla dvě mláďata, to výrazně slabší bylo před 10 dny nalezené uhynulé pod hnízdem. Původní mládě na hnízdě dostalo kroužek na pravou nohu, obě přistrčená pak mají kroužek na levé noze,“ popsal Karel Makoň, jak jednoduše dokážou i v budoucnu čápata identifikovat.

Létání je tak snadné. Mládě čápa se na obloze poprvé připojilo ke své rodině

Po 15. hodině už byli záchranáři u komína pekárny v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Tady byl zásah nečekaně dramatičtější nejen kvůli tom, že komín je hůře dostupný. „Bojovná samice nechtěla kolegu Mildu k mláďatům vůbec pustit a zároveň při kroužkování si všiml, že jedno z mláďat má komplikovaný defekt na pravé končetině. Dlouhodobě zaškrcená noha rybářským vlascem pravděpodobně bude pro mládě fatální, a tak bylo z hnízda sundáno a místo něj jsme adoptovali třetí mládě z Františkových Lázní. I tady proběhla adopce bez komplikací,“ popsal Makoň.

Poslední z adoptovaných mláďat skončilo ve hnízdě na stožáru v Chotěšově na jižním Plzeňsku před půl pátou odpoledne. Ke dvěma původním mláďatům přibylo třetí pocházející z Františkových Lázní. „Zhruba osm hodin po převzetí mláďat byla všechna v náhradních rodinách. Rychlá adopce klapla na jedničku,“ oddechl si Karel Makoň.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy...

Srdce mi krvácí. Kritici tepou ničení historické dlažby v centru Plzně

Proměna centrálního náměstí Republiky v Plzni je v plném proudu. (16. dubna...

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni budí odpor. Důvodem je vytrhání velkých kamenných desek z chodníků. Město se hájí tím, že když se historické desky rozřežou a obrousí, turisté i Plzeňané to...

Miliardář Leon Tsoukernik zkolaboval po injekci během sexu, soud rozdal pokuty

Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik

Miliardář Leon Tsoukernik loni v zimě zkolaboval poté, co mu Žaneta Otavová píchla injekci s anestetikem a vykonávala na něm domluvené sexuální praktiky. Žena od soudu odešla s pokutou, stejně jako...

Na Česko se žene saharský prach, může snížit teploty. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji

Pohled družice MTG na saharský prach nad západní Evropou. (23. května 2026)

V neděli odpoledne by se nad územím republiky měl společně s vysokou oblačností objevit saharský prach. Ten se aktuálně nachází nad západní Evropou. Kvůli vyšším koncentracím prachu v atmosféře mohu...

Do Česka míří mimořádné vedro. Mapa ukazuje, kde bude 30 stupňů

Osvěžení v horku. Muž stojí u mlžítka v centru Prahy. Do Česka dorazila další...

Do Česka se sune od jihozápadu vlna teplého vzduchu. Meteorologové podle aktuálních modelů předpovídají, že teploty v neděli dosáhnou i tropických 30 stupňů Celsia. Mapa, kterou zveřejnili, ukazuje,...

Tropický 24. květen: rekordy padly na téměř dvou třetinách stanic

Logo portálu iDNES.cz

Česko dnes znovu zasáhlo tropické počasí, když na desítkách míst teploty překročily 30 °C a na téměř dvou třetinách dlouhodobě měřících stanic padly rekordy pro 24. květen, přičemž nejtepleji bylo v...

24. května 2026  17:38,  aktualizováno  18:10

Čapí akce Kulový blesk. Čtyři osiřelá mláďata mají po týdnu adoptivní rodiče

Snímek zachycuje podstrčení čápat do hnízda v Chotěšově. (24. května 2026)

Jen šest dnů zůstala v lidské péči třítýdenní čapí mláďata, která museli o minulém víkendu sundat hasiči z hnízda ve Františkových Lázních na Chebsku. Po tragické smrti jednoho z jejich rodičů,...

24. května 2026  17:39

Slavia - Plzeň 3:0, konec ligy v plážovém tempu, mistři se rozloučili snadnou výhrou

Fotbalisté Slavie slaví zisk mistrovského titulu.

Hodně pohodová rozlučka s ligovou sezonou. Slavia v plážovém tempu porazila v prázdném Edenu naprosto odevzdanou Plzeň 3:0, když už po šesti minutách vedla o dva góly. Domácí fotbalisté převezmou...

24. května 2026  13:04,  aktualizováno  15:49

Samovolně rozjeté auto srazilo malé dítě. Zasahovat musel vrtulník

Ilustrační snímek

Tragická událost se stala v sobotu odpoledne v jedné z obcí na jižním Plzeňsku. Z řady zaparkovaných auto se jedno samovolně rozjelo a na místě zranilo malé dítě, které záchranáři museli do nemocnice...

24. května 2026  13:05

Svojšínský zámek povstal z ruin. Starosta malé obce dokázal nemožné

Zámek ve Svojšíně na Tachovsku prošel opravou, která trvala několik let. Velkou...

Když v roce 2002 začal starostovat ve Svojšíně na Tachovsku, měl jediný cíl: opravit zdejší zámek. Karel Petráň se totiž v obci narodil a zámek ho od dětství fascinoval. Zároveň ho mrzelo, že se za...

24. května 2026  6:30

Na Domažlicku se topil čtyřletý chlapec. Z vody ho vytáhla jeho matka

ilustrační snímek

V pátek podvečer spadl v jedné z obcí na Domažlicku malý chlapec v předškolním věku do retenční nádrže. V bezvědomí ho vytáhla z vody jeho matka a v kritickém stavu ho pak záchranáři převezli do...

23. května 2026  20:37

První tropický den letoška, stanice hlásí přes 30 stupňů. Kde bylo nejtepleji?

Teplo vylákalo lidi na první koupání v tomto roce. Zde na jezeře Milada na...

Dnešek, tedy sobota, byl prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany na Litoměřicku pokořila v 15:30 hranici 30 stupňů Celsia, nakonec naměřila 30,7 stupně. Loni zaznamenali meteorologové...

23. května 2026  16:44,  aktualizováno  18:59

Na Česko se žene saharský prach, může snížit teploty. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji

Pohled družice MTG na saharský prach nad západní Evropou. (23. května 2026)

V neděli odpoledne by se nad územím republiky měl společně s vysokou oblačností objevit saharský prach. Ten se aktuálně nachází nad západní Evropou. Kvůli vyšším koncentracím prachu v atmosféře mohu...

23. května 2026  10:06

Začíná oprava poslední části ejpovického přivaděče. Řidiče čekají měsíce omezení

Stavbaři se pustí do modernizace poslední části ejpovického dálničního...

Stavbaři se pustí do modernizace poslední části ejpovického dálničního přivaděče, který ještě neprošel rekonstrukcí. Teď přichází na řadu přes tři kilometry dlouhý úsek ve směru na Prahu od...

23. května 2026  7:55

Do Česka míří mimořádné vedro. Mapa ukazuje, kde bude 30 stupňů

Osvěžení v horku. Muž stojí u mlžítka v centru Prahy. Do Česka dorazila další...

Do Česka se sune od jihozápadu vlna teplého vzduchu. Meteorologové podle aktuálních modelů předpovídají, že teploty v neděli dosáhnou i tropických 30 stupňů Celsia. Mapa, kterou zveřejnili, ukazuje,...

22. května 2026  16:34

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Sporná silnice přes Plzeň se odkládá o několik let, prioritou je okruh

Provizorní silnice propojující Jateční třídu s ulicí Na Roudné v Plzni pod...

Prioritou je dostavba východní části silničního okruhu Plzně, realizace kontroverzního průtahu přes město se odsouvá. To jsou výstupy z posledního jednání zástupců Ředitelství silnic a dálnic a...

22. května 2026  15:07

Potrhaná a opotřebovaná. Sedadla ve Velkém divadle čeká výměna čalounění

Některá sedadla ve Velkém divadle J. K. Tyla v Plzni jsou v žalostném stavu....

Návštěvníci Velkého divadla J. K. Tyla v Plzni se po letech dočkají obnovy sedadel v hledišti. Někteří na jejich neutěšený stav upozorňovali delší dobu. Tvrdili, že zatímco na vylepšování Nové scény...

22. května 2026  9:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.