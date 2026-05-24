Minulou sobotu sundali hasiči malé čápy z hnízda, do pátku je měli v péči zvířecí záchranáři u rezervace SOOS. V pátek 22. května je přivezli ke kolegům do Plzně a vzápětí začala velká adopční akce připomínající dění ve známém filmu Kulový blesk. Záchranáři sirotky postupně podstrčili k hnízdícím čápům do hnízd ve třech místech v Plzeňském kraji.
|
„Jsou to malé piraně.“ Chebští hasiči zachránili čápata, o rodiče přišla po bouři
„Dokud čápata nebudou kroužit na obloze nad hnízdem, není úplně dobré se předčasně radovat,“ krotí euforii šéf plzeňské záchranářské stanice Karel Makoň. Aby se akce mohla uskutečnit, museli se domluvit nejen lidé ze záchranných zvířecích stanic, ale vše musely odsouhlasit i orgány ochrany přírody v Karlovarském i Plzeňském kraji.
Necelý týden se o sirotky starali v záchranné stanici u přírodní rezervace SOOS. „Jsou to malé piraně,“ řekla na začátku týdne se smíchem vedoucí stanice Markéta Hrušková. „První krmení se trochu ostýchali, jednodenní kuřátka jsem jim musela dávat až do krku, ale pak už šel ostych stranou. Krmení by nejraději vzali i s prsty,“ popsala.
Ve stejné době plzeňskému záchranáři Karlu Makoňovi hlásil kolega Jaroslav Čadík, že čapí rodina v Horšovském Týně sice měla ve hnízdě tři vejce, ale je tam jedno větší mládě a pokud by bylo potřeba, mohou k němu nějaká mláďata přidat. V pátek měli záchranáři potřebný souhlas, že mohou zkusit čapí sirotky dát do vybraných míst v kraji.
|
„Vrchol idiotství.“ U cyklostezky našli mrtvého čápa, obec pátrá po střelci
„Kolegyně Karolína s přítelem přivezli v pátek před polednem z Františkových Lázní do Plzně všechna čtyři čapí mláďata. Nejprve putovala do nové voliéry na imitaci hnízda, kde dostala krmení a vodu před dalším transportem na náhradní hnízda,“ popsal Makoň, co předcházelo adopční jízdě po kraji.
První zastávkou bylo kolem půl druhé odpoledne hnízdo v sídlišti Horšovském Týnu na Domažlicku. „Tam je nám dobře známá a v adopci ověřená samice s ornitologickým kroužkem. Letos ze tří vajec vyseděla dvě mláďata, to výrazně slabší bylo před 10 dny nalezené uhynulé pod hnízdem. Původní mládě na hnízdě dostalo kroužek na pravou nohu, obě přistrčená pak mají kroužek na levé noze,“ popsal Karel Makoň, jak jednoduše dokážou i v budoucnu čápata identifikovat.
|
Létání je tak snadné. Mládě čápa se na obloze poprvé připojilo ke své rodině
Po 15. hodině už byli záchranáři u komína pekárny v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Tady byl zásah nečekaně dramatičtější nejen kvůli tom, že komín je hůře dostupný. „Bojovná samice nechtěla kolegu Mildu k mláďatům vůbec pustit a zároveň při kroužkování si všiml, že jedno z mláďat má komplikovaný defekt na pravé končetině. Dlouhodobě zaškrcená noha rybářským vlascem pravděpodobně bude pro mládě fatální, a tak bylo z hnízda sundáno a místo něj jsme adoptovali třetí mládě z Františkových Lázní. I tady proběhla adopce bez komplikací,“ popsal Makoň.
Poslední z adoptovaných mláďat skončilo ve hnízdě na stožáru v Chotěšově na jižním Plzeňsku před půl pátou odpoledne. Ke dvěma původním mláďatům přibylo třetí pocházející z Františkových Lázní. „Zhruba osm hodin po převzetí mláďat byla všechna v náhradních rodinách. Rychlá adopce klapla na jedničku,“ oddechl si Karel Makoň.