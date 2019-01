Wilsonův most se bude zase opravovat, osobní auta se na něj možná nevrátí

Náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS řekl, že termín opravy mostu zatím není přesně stanovený, protože na akci ještě nejsou v letošním rozpočtu vyčleněné peníze.

„Ale předpokládám, že při rozdělování přebytku hospodaření za loňský rok se najdou. Samotná oprava by se pak uskutečnila pravděpodobně během letních prázdnin,“ řekl Pavel Šindelář.

Most prošel celkovou rekonstrukcí v roce 2014. Zanedlouho po ní se kamenná dlažba zvlnila. Náměstek primátora tvrdí, že problémy s vozovkou zřejmě nejsou důsledkem pochybení stavební firmy.

„Rekonstrukce byla provedená podle projektu a byla udělaná dobře. Problém je, že vzrostla zátěž vozovky, protože se rozšířily chodníky, zúžila se silnice, takže tlak na ni je výrazně větší,“ uvedl Šindelář.

Náměstek sdělil, že na dvou místech byl už nově upravený povrch a v obou případech se změna osvědčila. „Asi největší problém je v místě přechodu z asfaltu na dlážděnou část. Asi by bylo nejpraktičtější, aby i silnice na mostě měla asfaltový povrch, ale to památkáři nepovolí,“ konstatoval.

V souvislosti s opravou mostu se má na radnici brzy začít jednat, jaký potom zůstane na Americké třídě provoz. O jeho omezení zastupitelé v posledních deseti letech jednali opakovaně, ale návrhy na zklidnění nikdy neprošly.

Ve hře byla nejprve možnost uzavřít pro osobní automobilovou dopravu úsek mezi Škroupovou a Prokopovou ulicí. Jednalo se také o variantě uzavřít pro auta pouze Wilsonův most. V obou případech se počítalo s tím, že bude zachovaný průjezd vozidel veřejné dopravy a dopravní obsluhy.

Většina v zastupitelstvu se ale pro omezení provozu nenašla, přestože zklidnění dopravy na Americké třídě doporučovali odborníci na dopravu a žádali o to i zástupci dopravních podniků.

Náměstek Šindelář je příznivcem toho, aby byl pro osobní dopravu uzavřený pouze Wilsonův most. Náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule z TOP 09 pokládá za vhodnější uzavřít pro auta úsek mezi Škroupovou a Prokopovou ulicí.

„Měli bychom o tom diskutovat. Policie i dopravní podniky žádají, abych se snažil omezit průjezd aut v části Americké třídy. Z dopravního hlediska by to dávalo největší smysl. Uzavření střední části Americké třídy je podle mě veřejná priorita, která se dotýká i veřejné dopravy, pěších nebo cyklistů. Myslím si, že toto řešení by mělo dostat přednost před uzavřením pouze Wilsonova mostu,“ sdělil Vozobule.

Připustil, že v budoucnu by se pak v zájmu dalšího rozvoje území mezi Americkou třídou, Denisovým nábřežím a Sirkovou ulicí mohl uzavřít pro auta také Wilsonův most.

Pavel Šindelář se domnívá, že je vhodnější, aby se pro osobní auta zavřel jenom most přes Radbuzu. „Musíme to probrat. Pokud se pro auta uzavře střední část Americké třídy, pro pohyb chodců to sice bude lepší, nicméně intenzita pohybu vozidel veřejné dopravy je tam velmi vysoká. Takže pěší bulvár, po kterém si každý může chodit, jak chce, to nikdy připomínat nebude. Před rozhodnutím musíme vidět podklady odborníků na dopravu,“ konstatoval Šindelář.