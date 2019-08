Na dva důležité mosty v Plzni se vrací doprava, končí i uzavírka u Plas

Tříkilometrová opravená silnice v serpentinách z Plas na Kralovice na Plzeňsku se otevře řidičům o den dříve, než se plánovalo. Původně měla uzavírka končit těsně před půlnocí v noci na neděli.

Provozní náměstek plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Michal Syřínek řekl, že zákazy vjezdu ze silnice zmizí během dneška. „O víkendu řidiči mohou počítat s průjezdem po opravené komunikaci,“ slíbil Syřínek.

Kompletní oprava přes tři kilometry dlouhého úseku od čerpací stanice v Plasích až po odbočku na Žebnice začala 1. července.

Ve vozovce na frekventované silnici první třídy Plzeň -Žatec - Most byly praskliny, vyjeté koleje a nerovnosti. Aby stavební firma rekonstrukci vozovky zvládla během prázdnin, úsek byl uzavřený pro veškerou dopravu.

Se závěrem srpna končí i další uzavírky. V pondělí 2. září se vrátí veškerá doprava i na Rooseveltův most v centru Plzně, který podstoupil čtyřměsíční kompletní omlazovací kúru. Most je nejkratší spojnicí centra města s Roudnou i Severním Předměstím a hlavními silnicemi na Most a Karlovy Vary.

Od úterý je pro dopravu otevřený předlážděný Wilsonův most na Americké třídě v Plzni. Zavřený byl celé prázdniny. Stavební firmy pět let po jeho kompletní rekonstrukci řešily problémy s odvodněním a opravily zvlněnou vozovku, ve které auta vyjela hluboké koleje. Trolejbusy a autobusy se na most vrátí v pondělí.

