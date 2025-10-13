Do dražby jde unikátní váza s příběhem zaniklých skláren na Šumavě

Milovníci Šumavy, ale i sklářského umění mají možnost získat cenný sběratelský kousek a navíc podpořit dobrou věc. Úderem deváté hodiny začala v pondělí 48hodinová aukce vázy, která v sobě nese historii šesti šumavských již neexistujících skláren. S nápadem přišel Richard Brož z projektu We Love Šumava, který při procházkách Šumavou nacházel skleněné střepy. Některé jsou staré až 300 let.
Příběh jedinečné vázy, která je ode dneška v aukci, se začal psát už v roce 2019. Tehdy Richard Brož, šumavský patriot a autor projektu We Love Šumava, začal při svých procházkách po Šumavě sbírat skleněné střepy.

Třpytily se na něj v potůčku, trávě, v základech zdiva. Narážel na ně v místech, kde kdysi stávaly věhlasné sklárny Stará Hůrka (založena 1732), Stará Huť u Podlesí (1736), Hraběcí Huť – Kvilda (1794), Sklárna Annín (1796), Nový Brust (1828) a Sklárna Rejštejn – Klášterský Mlýn (1836).

„Některá sklíčka jsou stará téměř 300 let. Přemýšlel jsem nad tím, jak je znovu použít a dát jim nový život. Přetavit je v dobro,“ vypráví Richard Brož ze Železné Rudy, který pět let přemýšlel nad tím, jak myšlenku správně uchopit, a hledal někoho, kdo by se nápadu a realizace spolu s ním ujal.

Nakonec se setkal s dalším šumavským rodákem, tentokrát z Vimperka, Františkem Jungvirtem, jemuž se nápad hned zalíbil.

Zpočátku uvažovali, že by historické střepy mohli uplatnit v menších předmětech, jako jsou například šperky. Nakonec se ale shodli, že vytvoří originální vázu, která v sobě ponese historii šesti šumavských skláren a zároveň bude nositelkou moderního pohledu na sklářské řemeslo.

„Sklíčka ze šumavských sklářských lokalit jsou nositeli bohaté historie výroby skla na Šumavě. Pro mě osobně jsou tyto kousky skla téměř relikviemi, které jsem chtěl zasadit do pomyslného relikviáře – designové vázy, která by současně představovala časovou osu. Kameny jsou tedy na váze řazeny chronologicky, přičemž velké kusy, kterých je šest, představují hlavní sklářské lokality. Nejmladší skla jsou u hrdla vázy,“ vysvětlil sklářský výtvarník, designér a malíř skla František Jungvirt.

Váza je 40 centimetrů vysoká a je ručně foukaná do dřevěné formy, ručně broušená a leštěná do vysokého lesku. Každý kamínek byl profilován na kotouči a poté pečlivě nalepen.

Tvar vázy je inspirovaný lesem. „Vidět v něm můžete strom, šišku či jiný plod. Barevnost, kterou jsme zvolili, v sobě nese příběh lesů, potůčků a skal. Pozornosti neujde ani irizující efekt zapříčiněný oxidem stříbra uvnitř hrdla vázy, který připomíná duhu, zrcadlení vody či perleťový povrch škeblí. Zkrátka všechny tyhle barvy, které váza nabízí, můžete vidět v šumavských lesích. Výsledek mě moc baví,“ přiznává devětadvacetiletý designér, který patří k nejtalentovanějším sklářským výtvarníkům.

Své vázy vystavoval například ve Švýcarsku, Americe, Velké Británii, Izraeli či Francii. Spolupracuje s Nadací Václava a Dagmar Havlových VIZE 97, jeho umělecká díla má zpěvák Jiří Korn, sběratel Janis Sidovský, moderátor Leoš Mareš, herečka Petra Nesvačilová, bratr britského krále Karla III. a mnozí další. Rodák z Vimperka získal za svoji tvorbu řadu prestižních ocenění.

Při realizaci nápadu oba Šumavany napadlo, že by sběratelský unikát, který je jediným, je ručně signován a navíc má silný šumavský příběh, mohl někomu pomoci. Rozhodli se proto vázu vydražit.

„Veškeré peníze z dražby dostane patnáctiletý Tomáš ze Sušice, který vloni po těžkém úrazu ochrnul od pasu dolů. Se svojí motorkou spadl do rokle. Tomáš byl vždycky aktivní sportovec a jeho přáním je pořídit si speciální kolo, díky němuž bude moci znovu sportovat venku se svými kamarády,“ vysvětlil Brož, který v rámci projektů We Love Šumava pomohl už několika lidem a uskupením. Hodnota speciálního kola se pohybuje kolem 300 tisíc korun.

Dražba odstartovala v pondělí úderem deváté hodiny a potrvá jen 48 hodin, tedy do středy 15. října 9 hodin ráno. Zájemci mohou přihazovat peníze buď přímo pod příspěvek o dražbě na Facebooku WeLoveŠumava, nebo na jejím instagramu, mohou psát i soukromé zprávy na mail welovesumava@seznam.cz.

