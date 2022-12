V Plzni staví obří čtvrť Nová Papírna, byty tu stojí tři až osm milionů

Naplánované jsou i bytové domy s patnácti patry umístěné u brownfieldu památkově chráněné bývalé papírny. Ty začnou růst na místě u řeky Radbuzy nedaleko centra Plzně během několika let.

„Díky tomu, že je tolik bytů prodáno, už stavíme. Nyní se buduje první a druhé nadzemní podlaží první etapy, kterou tvoří dva bytové domy, kde je až pět podlaží,“ uvedl architekt Patrik Novák, šéf přípravy projektu firmy BC Real.

Předseda správní rady BC Real Martin Hrubý připomněl, že stěhování prvních klientů etapy A, kde je 185 bytů, začne ve druhém čtvrtletí roku 2024, poslední kupci by se do Nové Papírny měli přesouvat za devět let.

Že už zbývá prodat jen asi 20 procent bytů etapy A, kdy poslední kusy mizí doslova před očima, je podle Hrubého, který je zároveň výrazným politikem ODS v Plzni, dáno hlavně atraktivní lokalitou, která je ve městě unikátní.

Novák míní, že Praha objevila řeku před lety, kdy se budovaly lokality Karlín, Smíchov, Holešovice, které dnes patří mezi nejlepší místa pro bydlení v Praze, a v Plzni se v posledních letech potenciál řek také otevírá pro bydlení. Je to podle Nováka dobře.

Oprava čeká památky v areálu papírny

A kdy se začnou opravovat památkově chráněné objekty bývalé papírny, kde má být občanská vybavenost? Nebude to prý až na konci projektu, ale průběžně od druhé až třetí etapy.

„Objekty jsou velmi rozlehlé, staré a protože jsou památkově zakonzervované, budou renovační práce nesmírně náročné,“ připomněl Hrubý z firmy, která už má na kontě bytový projekt kousek vedle Byty Papírenská se zhruba 150 byty.

Na projekt Nová Papírna, který je osmkrát rozsáhlejší, je podle Nováka hotová koncepční studie využití památkově chráněných hal, která byla prezentovaná i památkářům a setkala se s podporou.

„Teď vzniká podrobná funkční studie původních areálů, kde promýšlíme, jak provozovat haly, jaká v které bude vybavenost, což bude mix obchodů, kanceláří, služeb, kultury. Služby získají nejen kupci bytů, ale i lidé ze Slovan a z širokého okolí,“ sdělil Novák.

Protože část architektů v Plzni prosazuje ještě vyšší domy než jsou ty patnáctipatrové, které vzniknou v Nové Papírně, jak reagují lidé z BC Realu?

Novák míní, že je dobře, když se staví věžáky, protože se centrum města zahušťuje, přivedou se sem noví lidé a díky tomu bude centrum lépe fungovat, když kupní síla nových obyvatel přivede i další podnikatele. „Papírna k tomu vybízela, protože kde jinde mít výškové domy než v nivě řeky, namísto na horizontu,“ vysvětlil Novák.

Věžáky postavili už na Sylvánu

BC Real by podle něj rád stavěl i vyšší domy, ale ty od šestnáctého podlaží výš mají větší nároky na požární ochranu v podobě většího množství výtahů či únikových částí domů.

„Kdybychom chtěli získat navíc třeba pět nebo deset podlaží, bylo by to mnohem dražší. Zkrátka dům s patnácti patry je ještě finančně únosný, když posuzujeme poměr cena/výkon,“ nastínil Hrubý.

Věžák už si BC Real otestoval. Před pár lety stavěl bytový soubor Sylván, kde jsou vedle sebe pětipodlažní dům a dvanáctipatrový věžák. „Tam jsme si vyzkoušeli bydlení v ploše a ve vertikále, což nám umožňuje nabízet i byty s výhledem do okolí, což někteří klienti vyžadují,“ nastínil Novák s tím, že BC Real je manažerem projektu Nové Papírny, investorem je původní vlastník papírny společnost KRPA. Subjekty nyní fúzují do jednoho.

Za Novou Papírnou stojí známý plzeňský architekt ověnčený cenami Jiří Zábran z ateliéru PRO-STORY, který se svým týmem připravil i další projekty přeměny území po bývalé výrobě.

Jde o projekt bydlení a občanské vybavenosti na místě, kde nyní stojí v Korandově ulici bývalá vývařovna plzeňské Škodovky. „Vývařovna zmizí, místo ní vznikne vnitroblok a okolo se postaví domy na bydlení,“ popsal Zábran.

Ten stojí i za přípravou projektu bydlení pro rodiny s dětmi na místě bývalé skládky zeminy v Plzni na Bílé Hoře v ulici K Pecihrádku. Jeden z nejlepších brownfieldů se rýsuje v Plzni na Světovaru, kde už se staví a kde se historické stavby bývalého pivovaru Světovar doplňují těmi novými.