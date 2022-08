Poptávka po městských bytech roste. Města slibují, že jich bude víc

Nejvíce městských bytů na počet obyvatel je v Domažlicích, nejméně v Plzni. Plzeň, která má 2655 městských bytů, chce do čtyř až šesti let postavit 400 nájemních bytů až za jednu miliardu korun.

„Od roku 2014 město dělá změny v bytové politice s cílem zlepšit využitelnost městských bytů a postupně navýšit jejich počet,“ řekl náměstek primátora David Šlouf. V roce 2015 měla kvůli špatnému stavu 311 dlouhodobě volných bytů, které postupně opravila.

„Od roku 2016 do konce letošního roku město vybuduje 305 nových bytů, a to novou výstavbou a rekonstrukcí,“ uvedl Šlouf. Nejvíce bytů vzniká revitalizací lokality Zátiší, kde jich bude v září dokončeno 102. Loni jich tam přibylo 77. Po šestnácti letech tak vzniká v Plzni nové sídliště za 420 milionů.

Plzeň stejně jako další města stále registruje převis poptávky žadatelů o městský byt. „Proto bylo vytipováno a schváleno osm lokalit pro výstavbu zhruba 400 městských bytů,“ řekl Šlouf. Další možnosti a pozemky se hledají.

Do šesti let 400 nových nájemních bytů v Plzni

V roce 2012 vlastnilo město Plzeň 3440 bytů a v roce 2018 to bylo 2 901 bytů. Mluvčí magistrátu Eva Barborková sdělila, že ke snížení počtu bytů došlo zejména z důvodu směn nemovitostí v rámci výstavby dopravních koridorů.

„Dále pak privatizací bytového fondu, kde byl závazek města z předchozích let. Také se prodalo a prodává zhruba 500 bytů v lokalitě Sylván původním nájemníkům,“ uvedla mluvčí.

Ze současného počtu bytů 2647 je pronajato 35 bytů pro potřebné profese, a to zejména pro zdravotní pracovníky Fakultní nemocnice Plzeň, pracovníky Plzeňských dopravních podniků, pro Městskou charitu a podobně. Za městské byty zvláštního určení se platí měsíčně 50 Kč/m2, standardní nájem je 92 Kč/m2. Průměrná tržní cena nájemného v Plzni je podle Českého statistického úřadu 209 Kč/m2/měsíc.

Třináctitisícový Tachov vlastní 800 bytů různého stáří. „Rentabilita klesá z důvodu špatné vymahatelnosti dluhů a někdy i zdevastovaných bytů,“ řekl starosta Ladislav Macák. Podle něj chybí jasná definice a pravidla pro sociální byt, tedy kdo bude obcím dotovat dluhy a zdevastované byty.

„Zájem o městské byty je vysoký hlavně kvůli zvyšování komerčních nájmů a využívání soukromých bytů jako ubytoven pro zahraniční dělníky, pro něž chybí legislativa,“ uvedl.

Základní nájem je 48 Kč/m2, v nových a rekonstruovaných městských bytech 80 až 100 korun. Ve městě je velká výstavba soukromých rodinných i bytových domů. „Dokončených, ve výstavbě a přípravě je zhruba tisíc bytů. Bohužel ceny jsou vysoké a hypotéky zdražují, takže je otázkou, kolik jich nakonec bude realizováno,“ dodal Macák.

Jedenáctitisícové Domažlice vlastní 833 bytů. Nové byty v posledních čtyřech letech nepřibyly, kromě deseti rodinných domů, které postavilo město pro lékařský personál.

„Velký developerský projekt na Kozinově poli se zastavil v zastupitelstvu a další lokalita v bývalých kasárnách bude mít letos připravené sítě a silnice,“ řekl místostarosta Stanislav Antoš. Připravena je rekonstrukce 40 uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou, která bude zahájena po získání dotace. Počet sociálních bytů neroste.

V Domažlicích je zájem o městské byty velký

Zájem o městské byty je značný. „Zastupitelstvo schválilo memorandum na výstavbu bytů s konkrétním developerem. Dodnes jím ale neprošly navazující smlouvy schválené radou,“ dodal.

Klatovy s více než 22 tisíci obyvateli registrují také vysokou poptávku po městských bytech. Vlastní jich 599, z toho 193 pro seniory a 35 pro sociálně slabé občany.

„Veškeré tržby z nájemného se vracejí do oprav a údržby bytů, případně do investic,“ řekl šéf kanceláře starosty Jiří Tománek. Nové městské byty za poslední čtyři roky nevznikly.

Základní nájemné je od července 80,61 Kč/m2 podle Tománka na úrovni sociálního nájemného. „Průměrný tržní nájem v kraji je 187 Kč/m2,“ dodal.

Čtrnáctitisícové Rokycany vlastní dlouhodobě 566 městských bytů. „Příjmy z vybraných nájmů převyšují výdaje na opravy, rekonstrukce a provoz,“ řekla mluvčí Tereza Maixnerová. Nová výstavba nájemních bytů neproběhla, poslední sociální byty vznikly v roce 2015.

Do investic dalo město za čtyři roky téměř 18 milionů korun, do oprav nad 100 tisíc korun pak přes deset milionů. V letech 2019 a 2020 zdražovalo město nájem o pět procent plus inflaci, loni ho nezvýšilo a letos od července stoupl o inflaci na 91,90 Kč/m2 .