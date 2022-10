Zájem o studium učitelství roste, většina absolventů už zůstává v oboru

Konečně padá jeden z mýtů, podle něhož mladí lidé, kteří pedagogickou fakultu opustí, skončí v jiném oboru.

„Výsledky našich šetření ukazují, že za poslední tři roky nastoupilo do škol přes 85 procent absolventů učitelských programů. Výrazná změna nastala mezi roky 2019 a 2020, kdy stoupl podíl absolventů zůstávajících ve školství o 16 procentních bodů. Od té doby se tento podíl drží na přibližně stejné úrovni,“ řekl děkan Pavel Mentlík.

Zájem o studium na fakultě od roku 2019 výrazně roste. „Za poslední čtyři roky se počet přihlášek zvýšil o 1600. Přijímat můžeme ale stále přibližně stejně uchazečů – za uvedené období se počet přijatých zvýšil o 275. Na některé obory je přitom více než desetinásobný převis zájemců,“ uvádí Pavel Mentlík.

Jedním z důvodů, proč se zájem o obor i uplatnění v praxi zvyšuje, je fakt, že průměrná mzda učitelů v posledních letech stoupala. Podle predikcí ministerstva školství byla v minulém roce 48 444 korun. To je meziročně nárůst asi o devět procent. Například oproti roku 2017 si ale pedagogové polepšili o více než 53 procent.

„Zvyšování platů určitě roli hraje. Především to, které se odehrálo za ministra Plagy. Je ale třeba, aby se v tomto trendu pokračovalo,“ říká Mentlík. A dodává: „Školám a učitelům je dnes věnována poměrně velká pozornost. Bylo by ale dobré zaměřit se více také na fakulty, které učitele připravují. Daty podložená reflexe aktuálního stavu by mohla být dobrým základem.“

K učitelství přivedl mladé lidi i koronavirus

Mladé lidí k učení paradoxně přivádějí i krize, kterými společnost v poslední době prošla prostřednictvím pandemie koronaviru a uprchlické krize způsobené válkou na Ukrajině. „Hlavně během epidemie, kdy měli studenti možnost se podílet na učení děti pracovníků integrovaného záchranného systému. Tehdy zjistili, že učitelské povolání má smysl a je pro lidi velmi důležité. I to je pro volbu budoucí práce hodně podstatné,“ myslí si Mentlík.

U pedagogiky podle svých slov určitě zůstane i Jana Škubalová, která momentálně na plzeňské Pedagogické fakultě dokončuje navazující magisterský program Učitelství.

„Když jsem byla malá, a měla jsem nakreslit, čím budu, vždycky to byla učitelka. Pak mě to na nějakou dobu přešlo. Zhruba v osmnácti jsem se opět myšlenkou, že bych mohla učit, začala zabývat,“ říká Škubalová. Ta už měla možnost učit na několika školách.

„Rozptyl mám opravdu hodně široký. Učila jsem žáky a studenty od pěti do 45 let. To pro mě je zajímavé i ze sociálního hlediska, že jsem měla možnost poznat lidi z různých věkových i společenských skupin. Učení mě moc baví. Určitě se mu chci i nadále věnovat. Nejen kvůli tomu, že mohu někoho něco naučit, ale zároveň se i já mohu něco od žáků naučit,“ konstatuje Jana Škubalová, která momentálně učí na Střední odborné škole.

Epidemie koronaviru podle ní způsobila problémy, ale zároveň urychlila i zavádění nových způsobů komunikace. „Korona přinesla nový způsob výuky. Komplikovanější to bylo pro starší vyučující. Ti mladší se s tím srovnávali většinou lépe. Je ale dobře, že zůstala spolupráce přes Teamsy. Epidemie tohle urychlila. Bývá to tak, že krize občas přináší i něco pozitivního,“ dodala.

Učit v mateřské škole a na prvním stupni láká

Podle dotazníkového šetření absolventky a absolventi programů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základní školy budou ze sta procent učit na stupni školy, pro který na fakultě studovali.

„U absolventů učitelství pro vyšší stupně škol se tento podíl snižuje. U učitelů pro druhý stupeň ZŠ to letos bylo 93 procent a u absolventů učitelství pro střední školy jich na odpovídající stupeň školy nastoupilo 59 procent,“ podotýká děkan Mentlík. Zajímavé podle něho je, že 90 procent z těchto absolventů učitelství pro 2. stupeň ZŠ a střední školy zůstává u výuky svých oborů, jen nastupují na jiný stupeň školy, než pro který studovali.

Podle Mentlíka je důležité, aby uchazeči už během studia měli co nejvíce příležitostí se zapojit do výuky. „Praxe ve školách jsou neoddělitelnou součástí přípravy učitelů a na jejich kvalitu a provázanost s výukou klademe velký důraz. Kromě toho z našich několikaletých šetření vyplývá, že přes 75 procent absolventů učitelských oborů již v průběhu studia učí na školách,“ říká Pavel Mentlík.