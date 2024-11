Plzeňská čtvrť Výsluní si na vodovod ještě počká, hlavním problémem je cena

Ředitel Vodárny Plzeň mluví ještě o vyšších celkových nákladech. Počet lidí žijících na Výsluní v minulosti zástupci města odhadovali na dva až tři tisíce.

Zřejmě hlavním problémem pro vedení města je v tomto případě právě vysoká cena. Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů při projednání v zastupitelstvu mluvil o tom, že město by mohlo počkat, zda se objeví možnost využít státní a evropské dotace, které by s realizací záměru pomohly. Zatím však není připravený projekt.

Ten původní byl podle Bosáka tak drahý, že byl nereálný, a tak se připravuje nový. „Když jsem viděl náklady na ten původní projekt, tak jsem si řekl, že to vůbec nedává smysl, zvlášť poté, co mi bylo řečeno, že na jednotnou kanalizaci není možné získat dotační tituly ministerstva životního prostředí,“ řekl.

Tvrdil, že dal pokyn, aby byla zpracována nová projektová dokumentace, která zavádí oddílnou kanalizaci pro dešťovou vodu. Podle Bosáka se tím záměr přibližuje k reálnosti.

Nejdřív vodovod, pak kanalizace

Petr Suchý z opoziční TOP 09 upozorňoval, že pro obyvatele Výsluní je největším problémem nedostatek vody. Je pravda, že někteří starousedlíci si vodu musejí nechat dovážet. „Když budeme trvat na tom, abychom tam stavěli současně vodovod i kanál, tak se té investice tato část města nikdy nedočká. Proto bych dal na zvážení, jestli tam alternativně neudělat jenom vodovod,“ uvedl Suchý.

Generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský prohlásil, že celková investice v případě řešení vodovodu a kanalizace pro Výsluní byla odhadovaná na 1,8 až 2,3 miliardy korun. Souhlasil s tím, že je možné uvažovat o tom, že vodovod bude pro Výsluní priorita. „A můžeme si říct, že odhad vody pro Výsluní je 450 až 500 milionů korun,“ konstatoval. Taková investice by ale mohla být zmařená, pokud by město později budovalo v oblasti kanalizaci.

David Procházka z ANO, starosta městského obvodu Plzeň 3, kam Výsluní spadá, apeloval, aby město peníze na vodohospodářskou infrastrukturu našlo co nejrychleji. Řekl, že z řešení situace na Výsluní není úplně šťastný. „Ale chápu, proč se to musí přeprojektovat,“ sdělil starosta.

Podle bývalého primátora Pavla Šindeláře z ODS není k řešení otázky vodovodu a kanalizace na Výsluní u současného vedení radnice potřebná politická vůle. „Z mého pohledu je to tak, že hodili Výsluní na druhou kolej, možná na třetí,“ řekl.

Myslí si, že se nyní radnici do řešení moc nechce. „Ta částka, ačkoliv je vysoká, je financovatelná, zvlášť s velkými přebytky, které město má. Podle mě je to o tom, že členové rady jsou z jiných městských obvodů a proto Výsluní nemá podporu. Prostě vyhrávají Malesice a Litice. Je to logické, to není kritika, tak to je,“ uvedl.

V roce 2019 se na Výsluní, v bývalé zahrádkářské kolonii, testovali vozy veřejné dopravy. Bylo nutné vyzkoušet, jestli projedou úzkými ulicemi. Ukázalo se, že menší a kratší autobusy projedou. Zapotřebí ale bylo některé komunikace rozšířit, jinde zavést jednosměrný provoz.

