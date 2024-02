Ze školaček mámil nahé fotky. Místo podmínky dostal sadomasochista 2,5 roku

„Vrchní soud v Praze ve veřejném zasedání projednal odvolání státního zástupce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni,“ potvrdila informaci, kterou přinesl Denik.cz, mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová.

Podle nového rozsudku půjde mladík ze středních Čech, u kterého byla diagnostikována sexuální deviace sadomasochismus, do vězení na 30 měsíců. „Pro výkon tohoto trestu soud obžalovaného zařadil do věznice s ostrahou,“ doplnila Kolářová.

Krajský soud v Plzni loni v prosinci potrestal muže za sexuální nátlak, vydírání a výrobu dětské pornografie pětiletým podmíněným trestem a ochranným sexuologickým léčením. Soudkyně podmínku odůvodnila tím, že je důležité, aby muž podstoupil léčbu co nejdříve. Pokud by totiž nastoupil do vězení, možné by to nebylo. Navíc do té doby vedl řádný život, vinu přiznal, projevil lítost a poškozeným se omluvil.

Proti tomu se okamžitě odvolala státní zástupkyně. „Požadoval zasílání nahých fotografií a videí, a to zpravidla pod vyhrůžkami zveřejnění videí, na kterých například figurovaly jejich kamarádky či ony samotné. Obžalovaný měl takto od dívek pod výhrůžkami zveřejnění získávat velké množství jejich nahých fotografií a videí. Pokud některá z dívek odmítla, videa a fotografie zveřejnil na sociálních sítích,“ popsala státní zástupkyně v obžalobě. Podle ní se muž činů dopouštěl od května 2022 do února loňského roku.

Podle zjištění policistů měl obžalovaný na externím úložišti a externím disku přes čtyři tisíce fotografií a videí s nahými holčičkami, u kterých bylo na první pohled jasné, že jim zdaleka nebylo 18 let. Uložené tam měl také komunikace s poškozenými.

Součástí nového rozsudku je také to, že se musí léčit. Zároveň platí, že mu propadne telefon a disk.