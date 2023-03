Pod tratí v Božkově se rodí tunel, bude součástí východního okruhu

Stěny a strop chystaného tunelu jsou vybetonované, těžká auta na horní betonovou desku navážejí materiál ke zhutnění, aby po dobudování kompletního podloží bylo možné položit nad silničním tunelem koleje.

„Stavba tunelového zárodku začala 30. listopadu 2020, hotový by měl být v polovině roku 2023. Zárodkem myslíme podzemní stěny a strop budoucího tunelu pod železniční tratí, který bude součástí poslední stavby východního městského okruhu. Až sem dorazí stavba silnice, vykopeme zeminu v tunelovém zárodku, vystrojíme stěny tunelu, vybudujeme komunikaci,“ popsal loni na stavbě šéf plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Blabol.

Na budování stěn tunelu s velkým předstihem se dohodly Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic z prostého důvodu. Až výstavba východního okruhu dospěje až do těchto míst, kvůli vybudování tunelu už nebude zapotřebí zastavit provoz a rozbagrovat železniční trať. Vlaky pojedou bez ohledu na to, jestli budou stavební stroje odtěžovat zeminu pod tratí nebo ne.

Ve výstavbě je také nástupiště a chodníky

Stejným způsobem se při přestavbě železničního koridoru Plzeň - Cheb s předstihem usadil na pilíře železniční most mezi Skvrňany a Křimicemi, i když západní silniční okruhu tady vznikl až o mnoho let později.

Kromě navážení materiálu na tunelový zárodek finišují práce i na řadě dalších míst této významné železniční stavby. „Pracuje se také na nástupišti zastávky Slovany, přístupové rampě k ní, chodníku i přilehlé koleji. Zprovoznění plánujeme na 9. června,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Loni v dubnu poprvé zastavil osobní vlak v nové železniční zastávce Slovany. V současné době stavebníci finišují s napojením nového nástupiště i na druhé straně železniční trati, a jejím napojení na chodníky v okolí. Připravený je i štěrk pro uložení kolejí. K samotné pokládce pražců a kolejnic dojde zřejmě až v době, kdy bude zaštěrkovaná i v současné době zavážená plocha nad budoucím tunelem pro auta asi o půl kilometru dál.

Až 9. června projede první vlak po nově položené koleji směrem z Plzně, na přibližně tři týdny bude mimo provoz kolej, po které jezdí vlaky v současné době. To bude kvůli rušení dočasné přeložky a napojení definitivní koleje v místě silničního tunelu pod tratí. „Obě nástupiště včetně přístupů budou moci cestující bez omezení využívat od 1. července. Ve stejném měsíci bude provoz už bez omezení,“ upřesnila Nela Eberl Friebová.

Provizorní kolejovou přeložku stavbaři vybudovali proto, aby i po dobu budování tunelového zárodku mohly mezi Koterovem a hlavním nádražím jezdit vlaky aspoň po jedné koleji, která je vysunutá blíže k silnici do Božkova. Definitivní kolej bude plynule přecházet do oblouku bez esíčka, které je na té dočasné.

Hotový je most mezi Bručnou a Koterovem

Kompletně hotový je železniční most přes silnici mezi Bručnou a Koterovem, a to včetně chodníků pod ním. Stavební dělníci ještě dokončují další železniční most, a to mezi Sládkovou ulicí a Světovarem, pracují i na chodnících v jeho blízkosti. Ty by se měly pěším otevřít podle posledních informací dříve než v původně plánovaném termínu 30. dubna.

Nela Eberl Friebová uvedla, že firmy denně čistí komunikace kolem staveniště. „Opravy komunikací, které využíváme v průběhu stavby, plánujeme na podzim letošního roku,“ dodala Friebová.

Cílem přestavby 3,85 kilometru dlouhého úseku je mimo jiné i zvýšení maximální rychlosti vlaků z původních 100 na 120 kilometrů v hodině, osobní vlaky místo na nádraží v Koterově zastavují v nové zastávce Plzeň-Slovany, ze které je to kousek na přestupní stanice městské dopravy i modernizace zabezpečovacího zařízení. Náklady se pohybují kolem dvou miliard korun, přestavba úseku Lobzy - Koterov navazuje na čtyři předchozí stavby kompletní modernizace železničního uzlu Plzeň.

Tunelový zárodek pod tratí hloubí stroje do tvrdé břidlice (6. 5. 2022)