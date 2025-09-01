Zneužívaní táborníci promluvili až v dospělosti. Podlehl jsem nemoci, tvrdí vedoucí

Vrchní soud v Praze dnes zpřísnil trest za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců nejen na pionýrských táborech. Místo pěti let vězení si má bývalý vedoucí z Plzeňska odsedět o dva roky víc. Musí také podstoupit ambulantní léčení a deset let nesmí pracovat s nezletilými chlapci.

„Obžalovanému bylo uloženo ambulantní ochranné sexuologické léčení,“ uvedla po dnešním rozsudku mluvčí Vrchního soudu v Praze Eliška Duchková.

Soud muži na deset let zakázal vykonávat jakoukoli práci spojenou s organizátorskou, výchovnou, pedagogickou a trenérskou činností ve vztahu k osobám mužského pohlaví do osmnácti let jejich věku.

Mluvčí dodala, že soud zároveň zamítl odvolání pětatřicetiletého obžalovaného proti původnímu pětiletému trestu, který mu v červnu vyměřil Krajský soud v Plzni. Dnešní rozsudek je tedy pravomocný.

Vězení a léčení. Soud potrestal vedoucího za znásilňování chlapců na táborech

Nejmladšímu ze čtveřice obětí bylo podle rozsudku pouhých 10 let, když jej pionýrský vedoucí poprvé zneužil. Muž z Plzeňska se na jaře u plzeňského soudu přiznal. Řekl, že se cítí vinen. Připustil, že to co roky prováděl, bylo nezákonné. „Podlehl jsem své nemoci. Nedokázal jsem se ale ovládnout,“ řekl muž. Kvůli ochraně obětí redakce iDNES.cz nezveřejňuje jeho jméno ani tvář.

Znalci u obžalovaného diagnostikovali homosexuální efebofilii, tedy náklonnost s erotickým rozměrem vůči dospívajícím chlapcům. Že ho sexuálně přitahují právě oni si obžalovaný podle svých slov uvědomoval, když mu bylo 18 nebo 19 let.

„Pralo se to ve mně, nevěděl jsem, co s tím. Měl jsem i partnerky. Zkusil jsem žít normální život. Vím, že to, co se stalo, jsem neměl nikdy provést, nemělo k tomu vůbec dojít. Vím, že jsem měl jít k lékaři dříve, že jsem to měl řešit už dávno,“ zpytoval u soudu svědomí.

Vše se provalilo, když už dospělé oběti vše řekly nadřízeným vedoucího. Chtěly tím ochránit další děti. Obžalovanému hrozilo až 12 let vězení.

