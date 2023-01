Vrchní soud snížil bývalému vychovateli trest za zneužívání chlapců

Krajský soud v Plzni loni v červenci poslal bývalého devětapadesátiletého vychovatele Jaroslava J. na pět let do vězení, na deset let mu zakázal práci s dětmi, nařídil ambulantní sexuologické léčení a také to, že poškozeným musí zaplatit 100 tisíc korun.

Odvolací senát Vrchního soudu v Praze dnes tento rozsudek zrušil ve výroku o trestu a o náhradě nemajetkové újmy.

„Odvolací senát znovu ve věci rozhodl tak, že obžalovaný se odsuzuje k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let, kdy se pro výkon tohoto trestu zařazuje do věznice s ostrahou. Dále byl obžalovanému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu práce s dětmi a mládeží po dobu deseti let,“ uvedla mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová.

Vězení, léčba a zákaz práce s dětmi

„Dále je povinen jednotlivým poškozeným zaplatit na náhradě nemajetkové újmy ve formě prožitých duševních útrap ve výroku rozhodnutí specifikované částky. Se zbytky svých nároků byli poškození odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních,“ dodala mluvčí s tím, že jinak zůstává napadený rozsudek nezměněn. To znamená, že vychovatel se musí podrobit ambulantnímu sexuologickému léčení.

Podle rozhodnutí soudu je Jaroslav J. vinen, že v roce 2020 a v lednu 2021 opakovaně sexuálně zneužil chlapce z dětského domova, v němž tehdy působil.

„Obžalovaný s úmyslem uspokojit svůj pohlavní pud opakovaně v přesně nezjištěném počtu případů využil toho, že nezletilý spal. Přišel do jeho pokoje, stáhl mu kalhoty od pyžama, rukou mu sahal na penis, kdy s ním pohyboval ze strany na stranu, a pokračoval v tom i v době, kdy se nezletilý probudil a řekl mu, aby přestal,“ uvedl v rozsudku plzeňský soudce.

Podle spisu obžalovaný chlapce nabádal, že nemá nikomu nic říkat. Jednání se dopouštěl i přesto, že věděl, kolik chlapci je let. Tomu tehdy bylo deset.

Bývalý vychovatel trpí pedofilií

Podle žalobce Jaroslav J . obtěžoval také dalšího chlapce, a to ve sprchách. Opakovaně za ním přišel s tím, zda mu může sáhnout na penis, a přetahoval mu předkožku. Bývalý vychovatel vinu odmítá. Obvinění proti němu prý zosnoval jeden z chlapců.

Soud během hlavního líčení přehrál výslechy chlapců, výpovědi kolegů obžalovaného i ředitele domova. Zvážil také znalecké posudky poškozených a dospěl k závěru, že obžalovaný se činů dopustil.

Podle sexuologického posudku bylo prokázáno, že muž trpí sexuální poruchou, a to pedofilií, byť si to sám nepřipouští. Podle soudu jednal ve stavu zmenšené příčetnosti vyvolané duševní poruchou.

Na zneužívání se přišlo na začátku letošního roku, kdy ředitel domova našel ve schránce důvěry dopis od jednoho z chovanců, kterému se nelíbilo, že jeden z vychovatelů kontroluje děti i ve sprchách.

Když si dopis přečetl, byl na vážkách, zda si pisatel nevymýšlí. Jenže krátce poté se dozvěděl o dalších případech. Děním v dětském domově se začali zabývat policisté. Těm chlapec loni v únoru popsal, jak se v noci probudil a „strejda“, jak vychovateli říkal, mu sahal na penis.