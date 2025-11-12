Místo podmínky vězení. Po dovolání Bradáčové padl za útok nožem u baru nový trest

Pražský vrchní soud poslal ve středu třiadvacetiletého Jindřicha Sandera, který v červenci 2023 před plzeňským barem bodl muže do hrudníku, na pět a půl roku do vězení za pokus o vraždu. Potvrdil tak prvoinstanční verdikt z letošního ledna a zamítl odvolání Sandera i státního zástupce.
Fotogalerie1

Dvaadvacetiletý Jindřich Sander u Krajského soudu v Plzni. Mladík je obžalovaný z pokusu o vraždu. (17. října 2024) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Odvolací senát vedený soudcem Jiřím Lněničkou přehodnotil své dřívější rozhodnutí, kterým mladíkovi za pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví uložil podmíněný trest. Tento rozsudek na základě dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové zrušil Nejvyšší soud (NS).

Odvolací soud podle Lněničky dnes napravil pochybení, které mu NS vyčítal. Pustil kamerový záznam, na kterém Sander muže napadl. „Nejednalo se o bezděčné máchnutí proti obžalovanému, ale o cílené bodnutí,“ prohlásil soudce. Na videu je podle něj i patrné, že rána by mohla být v určitém případě smrtelná. „Za této situace jsme museli změnit názor,“ konstatoval předseda odvolacího senátu.

Šéfka žalobců uspěla s dovoláním, soud musí znovu projednat útok nožem u baru

Soud ponechal Sanderovi trest vězení v délce pět a půl roku. Podle Lněničky přihlédl ke všem polehčujícím okolnostem a nemohl ho již dále zmírnit, jak v odvolání žádala Sanderova advokátka. Nevyhověl však ani státnímu zástupci, který navrhoval trest o dva roky zpřísnit.

Incident se odehrál v červenci 2023 pozdě v noci. Muž nejprve slovně napadl barmanku, která jej kvůli inventuře nechtěla pustit dovnitř a obsloužit. Když se jí zastal jiný muž, útočník se po něm ohnal nožem s devíticentimetrovou čepelí a způsobil mu mělkou ránu v levé části hrudi. Napadený instinktivně uskočil dozadu, což mohlo zabránit vážnějšímu zranění.

Krajský soud v Plzni letos v lednu poslal pachatele na pět a půl roku do vězení za pokus o vraždu. Vrchní soud v dubnu rozsudek zrušil, čin překvalifikoval na ublížení a výtržnictví a trest snížil na 18 měsíců vězení s podmínečným odkladem na tři roky.

Opilý mladík bodl u baru muže. Vytáhl jsem nůž, abych situaci uklidnil, hájí se

Konstatoval, že nikoliv každé bodnutí do hrudníku musí být pokusem o vraždu. V tomto případě podle něj šlo o slabé bodnutí a útočník se nesnažil oběť zabít.

Nejvyšší státní zástupkyně ale podala proti verdiktu dovolání. Závěry vrchního soudu byly podle ní ve zjevném rozporu s obsahem důkazů provedených soudem prvního stupně. Bradáčová poukázala právě na kamerové záznamy, které incident zachytily. „Byla to pouze (patrně podvědomá) obranná reakce poškozeného, která zabránila možnému vzniku následku na zdraví, nikoli okolnosti spočívající na straně obviněného,“ uvedla Bradáčová.

Prudký výpad zavíracím nožem proti levé části hrudníku je způsobilý způsobit závažná a život ohrožující poranění, pokračovalo dovolání. Každému průměrně disponovanému jedinci podle něj musí být zřejmé, že v části těla, na kterou útočník mířil, se nacházejí životně důležité orgány, tedy srdce a plíce.

17. října 2024

KRIMI

