Odvolací senát vedený soudcem Jiřím Lněničkou přehodnotil své dřívější rozhodnutí, kterým mladíkovi za pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví uložil podmíněný trest. Tento rozsudek na základě dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové zrušil Nejvyšší soud (NS).
Odvolací soud podle Lněničky dnes napravil pochybení, které mu NS vyčítal. Pustil kamerový záznam, na kterém Sander muže napadl. „Nejednalo se o bezděčné máchnutí proti obžalovanému, ale o cílené bodnutí,“ prohlásil soudce. Na videu je podle něj i patrné, že rána by mohla být v určitém případě smrtelná. „Za této situace jsme museli změnit názor,“ konstatoval předseda odvolacího senátu.
Soud ponechal Sanderovi trest vězení v délce pět a půl roku. Podle Lněničky přihlédl ke všem polehčujícím okolnostem a nemohl ho již dále zmírnit, jak v odvolání žádala Sanderova advokátka. Nevyhověl však ani státnímu zástupci, který navrhoval trest o dva roky zpřísnit.
Incident se odehrál v červenci 2023 pozdě v noci. Muž nejprve slovně napadl barmanku, která jej kvůli inventuře nechtěla pustit dovnitř a obsloužit. Když se jí zastal jiný muž, útočník se po něm ohnal nožem s devíticentimetrovou čepelí a způsobil mu mělkou ránu v levé části hrudi. Napadený instinktivně uskočil dozadu, což mohlo zabránit vážnějšímu zranění.
Krajský soud v Plzni letos v lednu poslal pachatele na pět a půl roku do vězení za pokus o vraždu. Vrchní soud v dubnu rozsudek zrušil, čin překvalifikoval na ublížení a výtržnictví a trest snížil na 18 měsíců vězení s podmínečným odkladem na tři roky.
Konstatoval, že nikoliv každé bodnutí do hrudníku musí být pokusem o vraždu. V tomto případě podle něj šlo o slabé bodnutí a útočník se nesnažil oběť zabít.
Nejvyšší státní zástupkyně ale podala proti verdiktu dovolání. Závěry vrchního soudu byly podle ní ve zjevném rozporu s obsahem důkazů provedených soudem prvního stupně. Bradáčová poukázala právě na kamerové záznamy, které incident zachytily. „Byla to pouze (patrně podvědomá) obranná reakce poškozeného, která zabránila možnému vzniku následku na zdraví, nikoli okolnosti spočívající na straně obviněného,“ uvedla Bradáčová.
Prudký výpad zavíracím nožem proti levé části hrudníku je způsobilý způsobit závažná a život ohrožující poranění, pokračovalo dovolání. Každému průměrně disponovanému jedinci podle něj musí být zřejmé, že v části těla, na kterou útočník mířil, se nacházejí životně důležité orgány, tedy srdce a plíce.
17. října 2024