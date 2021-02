Vize pro oživení Chlumu: zázemí pro návštěvníky i prostor na akce

9:52

Vrch Chlum s rozhlednou na okraji Plzně by se měl znovu stát oblíbeným cílem Plzeňanů, jakým býval před desítkami let. K tomu, jak by měl prostor kolem rozhledny vypadat, vznikla architektonická studie. Ta počítá se zázemím pro návštěvníky, místo by si mělo udržet přírodní ráz a nabízet prostor pro společenské i kulturní akce.