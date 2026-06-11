Když příslušníci vězeňské zásahové jednotky vodí devětadvacetiletého Patrika Pila jen pár metrů po chodbě mezi celou a soudní síní, muž má spoutané ruce i nohy. Tato bezpečnostní opatření nejsou bezdůvodná – Pilo je obžalovaný, že loni 30. října v podvečer zavraždil ve věznici Plzeň-Bory v cele číslo 121 spoluvězně.
Obžalovaný k činu nevypovídal na policii ani před soudem. „Ze zimní šály si vytvořil škrtidlo a poškozeného začal škrtit, čemuž se muž kvůli své psychické a fyzické slabosti nebránil. Obžalovaný jej škrtil po dobu několika minut, až poškozený ztratil vědomí a sesunul se na zem. Pak ho břitem z holítka pořezal na krku a následně opět použil škrtidlo,“ popsala skutek státní zástupkyně Markéta Michlová.
Krátce před činem se Pilo podle obžaloby dozvěděl, že nesplňuje podmínky pro přesun do jiné věznice, o který extrémně stál.
„Psala jsem hodnocení vězňů pro soud, když jsem slyšela křik na chodbě. Podívala jsem se na monitor a viděla, jak odsouzení běží a křičí. Vyšla jsem z kanceláře k mříži. Odsouzení tam křičeli jeden přes druhého. Vyrozuměla jsem, že jeden odsouzený leží na zemi a je celý modrý. Vzápětí přišli dozorci, přijela záchranná služba. Konstatovali smrt odsouzeného. Na to jsem nebyla připravená,“ popisovala ve čtvrtek u soudu vězeňská vychovatelka, která měla službu 30. října odpoledne v oddílu se zvýšenou ostrahou, kde se vraždilo.
Podle dalšího z vychovatelů požádali Pilo a o 15 let starší spoluvězeň, aby mohli být spolu v jedné cele. Podle něj nebyl důvod jim nevyhovět. „Pilo říkal, že na něj dohlédne, aby neprodával stravu za cigarety,“ dodal vychovatel.
Podle vychovatele trpěl později zavražděný muž při pobytu ve vězení nočními můrami z toho, že zabil kamaráda. „On byl takový zvláštní brouk. Říkal, že v civilním životě pil hodně alkoholu, trpěl depresemi, někdy si povídal sám se sebou, někdy začal z ničeho nic brečet. Řešili jsme to s psychiatrem i psychologem,“ řekl vychovatel.
V hlavě slyšel hlasy
Ve věznici se později zavražděný muž svěřil odborníkům, že ho trápí hlasy, které slyší v hlavě.
Pilo se do plzeňské věznice dostal na začátku roku 2024 při velkých přesunech trestanců z Valdic a Mírova do Plzně, kde si měli odpykat zbytky trestů vyměřené v přísném režimu věznic se zvýšenou ostrahou. Pilo pak opakovaně psal řediteli plzeňské věznice Drahoslavu Červenkovi, že s ním potřebuje mluvit.
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Byl jsem pod psychickým nátlakem, vydírali mě, hájí se muž, který uškrtil spoluvězně
„Pohovory dělám po pracovní době. On uváděl, že by chtěl jinam, že to nedává. Řekl jsem mu, ať si podá žádost, že s tím problém nemám,“ uvedl u soudu ředitel Červinka, který vypovídal jako svědek. Vysvětlil, že přesun je možný až po souhlasu ředitele věznice, do které pak má být vězeň převezen.
Žádostí o přesuny podle Červinky přibylo po přesunu vězňů z Mírova a Valdic – řada z nich pocházela z Moravy a pro jejich rodiny znamenaly návštěvy cesty přes celou republiku.
Jeho projev byl bezemoční
Vězeňský psycholog u soudu potvrdil, že s obžalovaným mluvil 30. října, několik hodin před činem. Opět psychologovi opakoval, že chce přestěhovat do jiné věznice. „Stěžoval si, že to trvá dlouho. Byl nespokojený, že ještě nebyl přesunut. Říkal, že má problémy s odsouzenými v jiné části věznice, ale neřekl kvůli čemu. Jen řekl, že to už řeší prevence. Jeho projev byl bezemoční, nebylo v něm žádné rozrušení,“ popsal u soudu psycholog z plzeňské věznice.
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Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vraždil v části s nejtvrdším režimem
Pilo se k vraždě vyjádřil jen jednou v době, kdy soudci rozhodovali o jeho vzetí do vazby, když mu na začátku letošního roku skončil předchozí trest za vydírání a napadení partnera bývalé družky. Pilo tvrdil, že v plzeňské věznici trpěl.
„Skoro každý den jsem byl jen na polívce, zhubl jsem. Nechtěl jsem se s nimi (spoluvězni – pozn. red.) hádat, dostat se s nimi do křížku, protože jich bylo více. Skočili by na mě a sežrali by mě. Takže jsem jim odevzdával stravu a zůstal jen na polívce. Udělal jsem to pod psychickým nátlakem,“ odůvodnil své jednání Pilo.
Soud bude pokračovat v létě. Pilovi hrozí až 20 let vězení, obžaloba pro něj požaduje dalších 18 let za mřížemi.
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19. května 2026