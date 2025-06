Soudkyně Helena Przybylová potrestala seniora vězením v délce dvanácti let. Trest si má odpykat ve věznici s ostrahou. Dále mu propadne hůl s dýkou, se kterou muže bodl do hrudníku. Partnerce zavražděného má zaplatit 950 tisíc korun.

Tragédie se odehrála loni v říjnu na úzké cestě u zaniklé obce Jedlina na Tachovsku. Pětasedmdesátiletý Jiří Chmelarčík chtěl s autem projet a byl přesvědčený, že ho druhé auto blokovalo. Šel si proto s řidičem vyříkat, že musel jeho vůz objíždět se dvěma koly v trávě vedle cesty.

Šestapadesátiletému muži probodl hrudník přes 60 centimetrů dlouhou oboustranně nabroušenou dýkou, kterou měl ukrytou ve vycházkové holi.

Zbraň zasáhla plíci, srdce i aortu a skončila až u páteře. „Došlo k masivní ztrátě krve a smrti. Jakákoli možnost záchrany byla jen čistě teoretická,“ uvedl soudní lékař Hynek Řehulka.

Seniorovi hrozilo za vraždu 10 až 18 let vězení. „Zabít jsem ho zabil, to je jasný. Necítím se ale vinen v tom smyslu, že bych měl v úmyslu někoho zabít nebo mu ublížit,“ tvrdí senior.

Nedaleko zaniklé obce měl Chmelarčík louky, kde choval kozy a ovce. Jezdil tam za nimi. Loni 19. října, když se vracel od zvířat, uviděl před sebou na úzké cestě stát auto.

„Zablokovalo komunikaci i křižovatku. Asi 10 minut jsem čekal, pak zatroubil. To velké auto zacouvalo, s mým malým autem jsem se kolem něj protáhl. Chtěl jsem si s ním promluvit. Když jsem viděl, že ten člověk (poškozený řidič – pozn. red.) je hodně agresivní a arogantní, tak jsem si tu hůl vzal bohužel s sebou,“ popisoval u soudu senior.

„Šel jsem k okýnku, když se prudce otevřely dveře auta. Odstrčily mě. Vyběhl z něj mladý muž a křičel. Rozběhl se proti mně. Měl jsem pocit, že mě umlátí rukama. Jsem starý člověk, mám právo se bránit. Ukázal jsem mu čepel. On šel dál. Ucítil jsem, že čepel jde přes oblečení. Zastavil se. Využil jsem té chvíle a odjel pryč. Až když tam pak byl vrtulník, došlo mi, že je to asi něco vážnějšího,“ tvrdil muž, který byl dříve vojákem z povolání i operativcem komunistické StB.

Partnerka mrtvého muže popsala, že na cestě zastavili jen proto, aby se s přítelem vyměnili za volantem. Když se poutala na sedadle spolujezdce, kolem projíždělo malé auto.

„Červené auto popojelo 10 nebo 15 metrů a zastavilo. Muž vystoupil, zezadu vyndal hůl a šel k nám. Byl rozezlenej, neměla jsem z něj dobrej pocit. Martinovi jsem říkala, ať nevystupuje, ale on šel ven. Najednou jsem viděla, jak ten člověk otočil hůl proti němu. Nejdřív na jejím konci byla gumová násada. Pak muž udělal nějaký pohyb a najednou tam byla čepel. Mířila na Martinovu hruď. Slyšela jsem muže, jak říká, že ji použije, když bude muset. On udělal výpad dopředu. Řekla jsem si, že může Martinovi ublížit. Muž se pak otočil a odcházel,“ těžce popisovala v úterý u soudu žena.

Čekala, že její přítel nastoupí do auta, ale pořád nešel. „Oběhla jsem auto a našla ho, jak leží na zemi. Ruce měl podél těla. Otočila jsem ho. Měl ránu na hlavě, pod ním byla krev. Začal chroptět. Volala jsem na toho člověka, že ho bodl, že ho zabil. On se otočil a řekl, že si to zavinil sám. Pak sedl do auta a odjel,“ pokračovala žena.

Přítele se snažila oživovat, operátor na místo poslal záchranku, policisty i vrtulník. Muž na místě zemřel po velké ztrátě krve. Soudní lékař vyloučil, že by k tak závažnému zranění mohlo dojít, kdyby se muž na čepel napíchl sám. „Bylo to velkou intenzitou násilí,“ řekl znalec.