Za vraždu milenky sekerou nejméně 25 let, navrhl žalobce trest pro lékaře

,
  11:08
U Krajského soudu v Plzni ve čtvrtek pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z brutální vraždy milenky a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Státní zástupce pro něj navrhuje nejméně 25letý trest v nejpřísnější věznici.
Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé lékařky a z pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. (16. června 2025) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Bývalý primář z Domažlické nemocnice Vojtěch Č. přichází do soudní síně...
Bývalý primář z Domažlické nemocnice Vojtěch Č. přichází do soudní síně...
Bývalý primář Vojtěch Č. u Krajského soudu v Plzni. Podle obžaloby zavraždil...
Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...
18 fotografií

Bývalému primáři Vojtěchu Č. (celé jméno neuvádíme s ohledem na jeho rodinu, pozn. red), který pracoval v Domažlické nemocnici, hrozí za vraždu s rozmyslem provedenou zvlášť trýznivým způsobem a pokus o vraždu a znásilnění až 20 let vězení nebo dokonce i výjimečný trest.

Státní zástupce Jiří Richtr pro něj navrhuje úhrnný trest v délce nejméně 25 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. „Čin spáchal ze zavrženíhodné pohnutky. Místo normálního řešení zvolil pomstu na těch, o kterých se domníval, že mohou za to, že se jeho nevěra provalila,“ domnívá se Richtr.

Obžalovaný muž, stejně jako v předchozích jednáních, měl ve čtvrtek u soudu neprůstřelnou vestu, pod ní modrošedé sako, vzorovanou košili a výraznou modrou kravatu. Znovu ho do budovy soudu přivedla vězeňská eskorta zadním vchodem, což nebývá zvykem.

Poslala manželce zprávu, že jsme milenci. Sekal jsem ji do hlavy, vypověděl primář

Zmocněnkyně ve čtvrtek četla vyjádření pozůstalých po zavražděné lékařce. „Vztah se sestrou i rodiči byl výjimečný, pomáhali jsme si. Jako starší bratr to těžce nesu, nedokážu se s tím smířit. Chtěl bych, aby dostal nejvyšší možný trest, aby se rodiče nedožili toho, až vyjde z vězení. Neumíme se vyrovnat s její smrtí, hádáme se, odnášejí to i naši nejbližší,“ popsal bratr zavražděné mladé ženy.

„Zavraždil ji někdo, komu věřila. Nechci si připustit, že se dceři něco stalo, nebaví mě to tu (na světě, pozn. red.),“ popsal otec dívky. Stejné myšlenky má i maminka zavražděné. „Musím brát léky na spaní, během noci se opakovaně budím a brečím. Užívám antidepresiva, připomíná mi ji doma všechno. Těšila jsem se na vnoučata, každý den si s ní chodím povídat na hřbitov. Mám pocit, že tu ani nechci být. Umřela i část mě, nikdo si nedokáže představit, co prožívám,“ četla zmocněnkyně vyjádření zdrcené maminky.

Jednu ženu svázal a znásilnil, druhou ubil. Lékaře zadržela zásahovka

Děsivá vražda osmadvacetileté lékařky, milenky obžalovaného muže, se odehrála loni v říjnu v plzeňském bytě na Vinicích. Vojtěch Č. vzal z batohu lano a omotal ho ženě kolem krku. „Chviličku jsem ji škrtil, padla na zem. Svázal jsem ji, přikryl dekou, aby jí nebyla zima. Ptal jsem se jí, proč to udělala. Zase se mi vysmála. Skočil jsem pro sekeru a několikrát sekl do hlavy. Pak jsem začal pít,“ popsal již dříve u soudu souzený doktor.

Při výsleších opakoval, že nechápe, jak se milenka mohla k němu chovat tak špatně, nespravedlivě, když on jí přeci tak moc pomáhal.

Na milenku měl vztek, protože jeho ženě napsala, že mají spolu poměr. Ta na nevěru zareagovala tak, že ho vyhodila z bytu. Vojtěch Č. tvrdí, že milenku zabít nechtěl, jen ji vystrašit.

Podle žalobce se ale chtěl milence za provalenou nevěru pomstít a vraždu dobře předem naplánoval.

Jak jsem sebestředný? Posudky znalkyň lékař souzený za vraždu milenky nevydýchal

Po vraždě odjel do Třemošné u Plzně, kde bydlela kamarádka jeho ženy, která o jeho avantýře věděla. Zavolal jí, že si s někým potřebuje promluvit. Žena ho pustila do bytu, v batohu měl připravenou sekeru a provaz.

„Poškozené omotal lano kolem krku a takto ji škrtil až do ztráty vědomí. Následně jí svázal zápěstí a kotníky a přenesl ji do postele. Poškozenou donutil k pohlavnímu styku provedenému způsobem srovnatelným se souloží, kdy jí říkal, že ji chce zabít,“ popsal žalobce Jiří Richtr.

I v tomto případě Vojtěch Č. tvrdí, že ani této ženě ublížit nechtěl. „Chtěl jsem si s ní povídat o tom, že mě mrzí, co se stalo s manželkou. Najednou se mi zatmělo před očima, měl jsem vztek, že mě nikdo neposlouchá. Sáhl jsem po provazu...,“ vypovídal u soudu bývalý primář. Ženě se několikrát podíval do mobilu, aby zjistil, co si psala s jeho manželkou.

Svázaná žena ho nakonec začala prosit, že nechce umřít a že chce ještě někdy vidět svoje děti. Lékař ji nakonec nechal být a odjel zpátky do bytu na Vinicích, k zavražděné milence. Tam ho zadržela zásahová jednotka.

Podle znalkyň netrpí Vojtěch Č. žádnou duševní poruchou a věděl, co dělá. Je sebestředný, nedokáže řešit své opakované problémy s milenkami, zároveň má neustálou potřebu chválení a zdůrazňování jeho nepostradatelnosti.

29. září 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Jiří Pospíšil se pochlubil dcerou Medou. Vzal ji na mimořádné zastupitelstvo

Jiří Pospíšil na středeční mimořádné zastupitelstvo hlavního města Prahy nedorazil sám. Společnost mu dělala dcera Meda. Bývalý ministr spravedlnosti se stal otcem letos na jaře.

Hantýrka nebo flek na mobilu? Značka s chybným názvem čtvrti baví Plzeňany

Obyvatelé Plzně se na sociální síti baví chybou, která se objevila na dopravní informační ceduli v centru města. Místo správného názvu čtvrti Lochotín jedou řidiči na Lochótin. Špatně napsané velké...

Plzeňský mrakodrap vsadí na luxus i působivé detaily. Podívejte se, jak bude vypadat

Do tří let vyroste v Plzni na Borech třetí nejvyšší dům v České republice. Dvě věže spojené proskleným krčkem pojmenovali Sisters - představují sestry, které se vzájemně drží. Výstavba budov vysokých...

Los Emil prohnal policisty. Chtěli ho dostat ze zahrady, kde hodoval na jablkách

Los Emil zaměstnal v pondělí policisty z Nýrska na Klatovsku. Vkradl se totiž do zahrady, kde si pochutnával na jablkách, a podle sousedky z vedlejšího pozemku nevěděl kudy ven, zavolala mu proto...

Tank Sherman se proletěl nad Plzní, atrakce trvala jen pár minut

Nevšední podívanou zažila v sobotu kolem poledne Plzeň. Speciální jeřáb přemístil přes třípodlažní budovu v centru města téměř třicetitunový tank Sherman. Ten se stane hlavním exponátem budoucího...

Za vraždu milenky sekerou nejméně 25 let, navrhl žalobce trest pro lékaře

U Krajského soudu v Plzni ve čtvrtek pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z brutální vraždy milenky a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Státní zástupce pro něj navrhuje nejméně...

16. října 2025  11:08

Hyský o ambicích: Chci Plzeň nepříjemnou pro soupeře a silnou na míči. Řím je výzva!

Ve středu už vedl první trénink, v sobotu čeká nového plzeňského kouče Martina Hyského úvodní zápas v lize na Bohemians. A pak? Ikonické italské Stadio Olympico a nadupané tribuny. Tedy ostrá...

16. října 2025  8:29

Chová se jako guru. Matka se marně snaží vyrvat syna ze spárů sekty „boha šaška“

Premium

Slzy, strach, bezmoc. Tak by se daly popsat poslední roky třiačtyřicetileté Lucie z Plas na Plzeňsku, která bojuje o své dva syny. V domě jejich otce Mariana totiž sídlí náboženská sekta Život v...

16. října 2025  8:25

Antimonopolní úřad si posvítí na Plzeň. Zkoumá prodej klubu zbrojaři Strnadovi

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal posuzovat nákup většinového podílu v FC Viktoria Plzeň majitelem zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardářem Michalem Strnadem. Ten...

15. října 2025  19:27

Kolik můžete mít slepic a králíků? Regulaci chovu zvířat obci zatrhl Ústavní soud

Ústavní soud v Brně (ÚS) dal za pravdu ministerstvu vnitra, které navrhlo zrušit vyhlášku vesnice Cebiv na Tachovsku regulující chov zemědělských zvířat. Z verdiktu ÚS plyne, že obec nemůže vyhláškou...

15. října 2025  15:41

Jiří Pospíšil se pochlubil dcerou Medou. Vzal ji na mimořádné zastupitelstvo

Jiří Pospíšil na středeční mimořádné zastupitelstvo hlavního města Prahy nedorazil sám. Společnost mu dělala dcera Meda. Bývalý ministr spravedlnosti se stal otcem letos na jaře.

15. října 2025  13:52

Drama do poslední minuty. Dražba vázy se střepy ze zaniklých skláren má vítěze

Dvoudenní dražba unikátní vázy se skleněnými střepy ze zaniklých šumavských skláren vynesla 178 tisíc korun. Částku nakonec žena, která si sběratelský kousek koupila, po ukončení dražby ještě...

15. října 2025  13:16

Hyský oficiálně trenérem Plzně, má smlouvu na tři roky. Obrovská výzva, říká

Jednání dotažena. Novým trenérem plzeňských fotbalistů se stává padesátiletý Martin Hyský. Ve Viktorii podepsal tříletý kontrakt, spolu s ním přichází z Karviné i asistent Radim Grussmann.

15. října 2025  10:06,  aktualizováno  10:19

Sedmnáctiletý talent Baumruk si nařídil: Více střílej! Šlágr v Karviné mu ale odložili

Poslední dva extraligové duely mu sedly náramně. Ve Zlíně i doma proti Novému Veselí si házenkář Talent týmu Plzeňského kraje Jan Baumruk připsal po šesti trefách. A to ještě levoruký střelec v...

15. října 2025  8:10

Hyský už je blízko angažmá v Plzni, do Karviné míří Marek Jarolím z Jihlavy

Žádaný fotbalový kouč Martin Hyský ještě v úterý dopoledne vedl trénink v Karviné. S největší pravděpodobností naposled. Podle informací iDNES.cz by se už ve středu měl stát nástupcem Miroslava...

14. října 2025  14:48

Los Emil prohnal policisty. Chtěli ho dostat ze zahrady, kde hodoval na jablkách

Los Emil zaměstnal v pondělí policisty z Nýrska na Klatovsku. Vkradl se totiž do zahrady, kde si pochutnával na jablkách, a podle sousedky z vedlejšího pozemku nevěděl kudy ven, zavolala mu proto...

14. října 2025  12:10

Čeká Plzeň boom mrakodrapů? Po Sisters se plánují další podobné projekty

Když měl slavný český architekt a spoluautor projektu pražského Tančícího domu Vlado Milunić před 18 lety v Plzni přednášku, nastínil, že by se měly na sídlištích stavět mrakodrapy. Po zhruba dvou...

14. října 2025  10:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.