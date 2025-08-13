Soudci Ladislavu Ublovi za čin vyměřili 14 let vězení, muž ovšem za mřížemi dohromady strávil zatím jen 23 měsíců.
Soudci v Praze mu totiž letos na jaře přerušili trest na devět měsíců kvůli jeho vážnému onemocnění a propustili ho z vězení.
Vracel se do Radnic, podle místních zase do domu, kde před činem žil s dlouholetou partnerkou. Přijel ale už do cizího. Portál iDNES.cz zjistil, že exekutor mezitím prodal jeho vlastnický podíl na domě a také jeho plzeňský byt.
„Aby bylo z čeho platit nemajetkovou újmu nejbližším příbuzným, odsouzenému byly zajištěny nemovitosti,“ upozornila loni v únoru při vyhlašování rozsudku plzeňská soudkyně Helena Przybylová.
Ubodal spící přítelkyni. Za úkladnou vraždu stráví senior za mřížemi 14 let
Pozůstalým musí vrah vyplatit kolem čtyř milionů korun, peníze si nárokuje i zdravotní pojišťovna za výjezd záchranářů k zavražděné ženě.
Když se letos v červnu Ubl objevil poprvé v Radnicích, už mu nepatřila polovina domu, ve kterém žil před činem. V katastru nemovitostí tehdy byla poznámka o exekuci, plombě a změně vlastníka.
O koupi poloviny domu v aukci se strhla mezi zájemci velká bitva.
Znalec ocenil polovinu domu na 1,5 milionu korun, elektronická dražba začínala na rovném milionu. Nejmenší příhoz byl stanovený na dva tisíce korun. O nemovitost se podle záznamu o dražbě utkali čtyři zájemci, kteří zpočátku vyčkávali.
První z nich přihodil až pět minut před koncem plánovaného půlhodinového limitu. Pak se rozhořela přebíjená, která skončila po dalších 139 příhozech a 83 minutách. Vítězná společnost z Moravy, která se podle rejstříku zabývá mimo jiné i pronájmem nemovitostí, polovinu nemovitosti nakonec získala za 1,63 milionu korun.
Přes 2,6 milionu získal exekutor už loni v listopadu, když prodal byt odsouzeného v plzeňské části Vinice. Vyvolávací cena za byt 1+1 začínala lehce nad 1,9 milionu, nakonec se v dražbě objevilo 56 příhozů. Znalec byt před dražbou ocenil na 2,8 milionu.
O pozemky na Rokycansku neprojevil zájem nikdo
Z dostupných dokumentů redakce iDNES.cz zjistila, že stát zabavil Ublovi i pozemky na Vysočině a na Rokycansku, které také skončily v dražbách. Zatímco na Vysočině za pole, louky a malý pozemek pod cestou na účet exekutora dorazilo přibližně 300 tisíc korun, o velké pozemky na Rokycansku s vyvolávací cenou 1,8 milionu zájem neprojevil nikdo, i když je exekutor nabízel v dražbě už dvakrát.
Sedmašedesátiletý Ladislav Ubl u soudů nezapíral, že v květnu 2023 ubodal devětapadesátiletou ženu, která byla v zaměstnání ve škole velmi oblíbená. V noci k ní přijel domů a devětkrát ji bodl. V Radnicích přitom v té době bydlel u ženy, se kterou žil 26 let a společně měli dům. Zároveň poslední tři roky udržoval vztah se Zdenou, která bydlela jen o několik ulic dál. Podle svědků se od ní nechával vydržovat, žena se kvůli němu i zadlužila.
Strach a zděšení na Rokycansku. Vraha po čtrnácti měsících pustili, vrátil se do města
Osudnou noc v květnu 2023 za ní přijel ve tři hodiny v noci. Odemkl si, vešel do ložnice a ženu ubodal přineseným nožem. Podle soudců to udělal kvůli tomu, že se s ním žena chtěla rozejít.
„Slyšel jsem, že každý člověk udělá jednou v životě chybu. Já ji udělal 22. května. Byly to tři, maximálně čtyři sekundy života, kdy jsem... “ nedokončil větu před soudem senior.
Soudci neuvěřili jeho popisu otřesného činu. Tvrdil, že si jel v noci s ženou popovídat a ona mu prý řekla: Bodni, bodni si. „Jak jsem byl naládovanej práškama, najednou se mi zatmělo před očima. Bodnul jsem ji. V ten moment jsem si uvědomil panebože, cos to udělal? Ty ho***o! To je ta debilita, co nás učili na vojně. Rusák namaloval červeně trojúhelník, kam se má bodat. Nechtěl jsem, aby trpěla. Říkal jsem: Promiň, Zdeni. A bodal jsem,“ popisoval před soudem Ubl.
Když bodl poprvé, žena ještě reagovala. „Řekla mi: Ty vole, tys mě zabil. Já se podíval, koukal jsem se do toho srdíčka. Pak se svezla, měla oči v sloup,“ tvrdil senior.
Po vraždě nůž vzal a spolu s ženiným mobilem ho hodil do rybníka, všechno oblečení ještě v noci naházel do kontejneru na šatstvo. „Vzal jsem tam kudlu a mobil, protože jsem to viděl v televizi. Uvažoval jsem jako vrah, který chce smazat stopy,“ vysvětloval soudcům.
Soudci konstatovali, že muž neprojevil upřímnou lítost, v jednací síni litoval jen sebe. Psycholožka uvedla, že muž má egocentrickou osobnost, snížený práh frustrace, oslabenou sebekontrolu i sebereflexi. To je jeden z důvodů, proč jeho možnou resocializaci znalci hodnotili jako sníženou. „Je přesvědčený, že soud musí zohlednit jeho onkologické onemocnění a že do vězení nepůjde,“ shrnula psychiatrička u soudu v Plzni.
Když se letos v červnu vrátil Ubl předčasně do Radnic, místní nechápali. „Byli jsme z toho všichni v šoku, že takového magora můžou pustit. Viděli ho, jak chodí po městě, a dokonce mi jedna zákaznice říkala, že se byl podívat na dům, kde vraždil. Myslela jsem, že je na smrtelné posteli, když ho pouští,“ kroutila v červnu hlavou prodavačka z obchodu na náměstí.
16. dubna 2024