Vraha, který zabil soka v lásce, propustili na svobodu. Polepšil se, míní soud

Devětatřicetiletého Jaroslava Hrdličku propustili na konci října po odpykání dvou třetin trestu. Jako první o tom informoval server Novinky.cz.

„Byla mu stanovena zkušební doba sedmi let a dohled probačního úředníka,“ potvrdil MF DNES mluvčí Okresního soudu v Šumperku René Braun. Pokud Hrdlička nebude podmínku dodržovat, vrátí se zpět do věznice Mírov, kde si trest doposud odpykával.

„Soud má za to, že odsouzený již v průběhu výkonu trestu zejména svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení. Byl vícekrát kázeňsky odměněn. Závěry znaleckého posudku nevylučují, že v budoucnu povede řádný život,“ doplnil Braun. Státní zástupce si proti rozhodnutí soudu stížnost nepodal.

Podle ředitele věznice Mírov šlo o bezproblémového vězně s dobrou pracovní morálkou. „Nevyhledává konfliktní situace a k dozorcům je slušný. V říjnu 2017 byl přeřazen z režimu zvýšené ostrahy do ostrahy,“ citoval Braun vyjádření šéfa mírovské věznice. V průběhu roku 2016 Hrdlička také začal pracovat s nábytkem a zaměstnání vykonával až do propuštění.

Rovněž zaplatil bratrovi zavražděného muže 175 tisíc korun jako náhradu škody, jak určil soud. Před šumperským soudem uvedl, že po propuštění bude žít v Plzni, kde má zajištěné bydlení.

Vražda se stala 14. září 2013 večer na cestě mezi Mešnem a Příkosicemi na Rokycansku. Hrdlička už byl v tu dobu podle znalců frustrovaný z toho, že nevlastní sestra, do níž byl zamilovaný, jeho city neopětuje.

Když se o ní osudného večera nehezky vyjádřil její přítel, Hrdlička ho po hádce napadl kladivem. To měl v dodávce, kterou používal jako truhlář k podnikání.

Podle znalců soka v lásce nejméně osmkrát udeřil do hlavy, zejména do zátylku. Tři rány byly tak silné, že prorazily lebeční kosti.

Muž zřejmě na chvíli ztratil vědomí. Pak ho Hrdlička podle obžaloby ještě dvakrát silně bodl do pravé strany krku. Nůž poškodil i obratle páteře. Bezvládné tělo pak Hrdlička nechal v lese u Kornatic, kde ho o den později našel houbař.

Ve vězení nadále zůstává Jaroslavův bratr Vojtěch. Ten v červenci 2012 brutálně zavraždil otce a nevlastní matku a za to dostal trest v délce 19 let. Byla to údajně pomsta za psychické i fyzické týrání bratrů i obou nevlastních sester.

Bratr zavražděného soka v lásce reaguje na rozsudek (19. března 2014)