Starostovi nastřelili do hlavy tesařské hřebíky, exmanželka vinu na vraždě popírá

Obžalovaná podle státního zástupce Vladimíra Pazourka na základě předchozího plánu, který s dalšími stíhanými muži domluvila, vylákala exmanžela do svého pražského bytu 3. října 2023.

Zatímco byl muž v koupelně, vpustila do bytu podle žalobce svého nevlastního bratra a také svého známého Michala Švadlenu. Ti pak podnikatele podle vyšetřovatelů usmrtili nastřelením tesařských hřebíků do hlavy, nástrojem ho také několikrát udeřili do hlavy. K útoku použili i železnou tyč. Státní zástupce jejich jednání označil za brutální a naprosto bezprecedentní.

Tělo muže pak obžalovaní podle žalobce naložili do jeho auta a večer ho odvezli do lesa nedaleko Benešovic na Tachovsku, kde automobil zapálili. O den později nahlásila policii nález ohořelého auta kolemjdoucí. Vyšetřování potvrdilo, že tělo patří pohřešovanému podnikateli, který byl zároveň starostou obce na Plzeňsku.

Obžalovaná dnes před soudem vinu odmítla. „Nikdy v životě bych nevzala tátu svým dětem,“ řekla žena. S exmanželem se podle svých slov neviděla rok a půl předtím, než byl zavražděn, a komunikoval s ním podle ní spíše její bratr.

Uvedla také, že Švadlena, se kterým měla krátký vztah, na bývalého manžela žárlil a jí se nyní mstí. V dané době podle svých slov brala velké množství prášků na spaní a prakticky pořád spala, den vraždy si vůbec nepamatuje.

Obhájce ženy Tomáš Kaiser odmítl právní kvalifikaci skutku jako vraždy se zištným motivem. Žena podle něj od muže peníze dostávala, kdy chtěla, pokud by její děti zdědily majetek po otci, nemohla by s ním podle něj nakládat.

Druhý obžalovaný se k činu přiznal, uvedl však, že nesouhlasí s právní kvalifikací a s tím, že by do vraždy byla zapletena jeho sestra. Podle jeho právníka Lubomíra Soukupa není důkaz o tom, že by obžalovaný chtěl vraždou získat majetkový prospěch a že by vraždu spáchal surovým způsobem.

Uvedl, že podle něj není velký rozdíl, zda někdo usmrtí člověka hřebíkovačkou nebo například střelnou zbraní. Doplnil, že bude chtít k problematice vyslechnout znalce. Švadlena soudu řekl, že vraždu nepopírá. „Doznávám se ke všem skutkům, které tady byly uvedeny,“ řekl. Oba muži budou před soudem vypovídat při příštím hlavním líčení.

Pozůstalí požadují milionové odškodné jako náhradu nemajetkové újmy. Někteří žádají finanční odčinění po všech obžalovaných, další jen po některých z nich.

Policie zveřejnila video, jak zatýká podezřelé z vraždy starosty (20. 10. 2023)