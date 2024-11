Vrchní soud potvrdil recidivistovi z Plzně 17 let, v opilosti ubodal družku

Za samotnou vraždu potrestala justice Faira 14 lety za mřížemi, další tři roky dostal za předchozí ublížení na zdraví partnerce. Ženě sebral platební kartu, dále se snažil oloupit bezdomovce a napadl dva policisty.

Recidivista Pavel Fair svou družku ubodal loni 6. prosince v bytě, který sdílel s ní a s její třináctiletou dcerou. Právě ona zavolala policii poté, co další z partnerských konfliktů dvou alkoholiků skončil tím, že opilý Fair opilou družku opakovaně bodl do hrudníku a břicha. Žena následně vykrvácela.

Předseda odvolacího senátu Petr Smrž popsal roční soužití páru jako poměrně dost divoké a více než dramatické. Už tři měsíce před vraždou udeřil Fair svou družku do obličeje rychlovarnou konvicí, čímž jí mimo jiné zlomil dva zuby. Tehdy jí sebral peněženku a mobilní telefon, s kterými následně platil v obchodech.

Fair k tomu dnes podotkl, že jeho partnerka ho také často napadala. „Několikrát jsem skončil v nemocnici, když mě polila olejem nebo předávkovala prášky,“ uvedl.

Těžký alkoholik, takzvaný hladinkář

Vraždu připustil a řekl, že se mu tento skutek špatně obhajuje. „Já jsem ji zabil a už bych ji rád nechal spát. Udělal jsem to nechtěně. Zabil jsem někoho, koho jsem měl rád. Z lásky se stala nenávist. Udělal jsem to ze stresu a z nervů, které jsme měli. Je mi to líto, myslím na to každý den a bude mě to pronásledovat,“ prohlásil.

Obšírněji řešil oloupení bezdomovce z loňského dubna, které popřel. Podle rozsudku napadl tohoto muže u kontejnerů, dal mu pěstí, povalil ho na zem a snažil se mu sebrat telefon. „Člověk, který má moji trestní minulost, rozhodně nedělá loupežné přepadení před barákem, když jde venčit psa,“ podotkl.

Soudní znalci dospěli k závěru, že Fair netrpí žádnou duševní poruchou nebo chorobou. Je ale těžce závislým alkoholikem, takzvaným hladinkářem – aby se choval standardně, musí mít v krvi alespoň 2,5 promile alkoholu. Pokud hladinkářům potřebná hodnota klesne, nebo alkoholu naopak vypijí víc, bývají agresivní.

Pozůstalé dceři zavražděné ženy má Fair podle rozsudku uhradit nemajetkovou újmu půl milionu korun, sestře i matce zavražděné přiznaly soudy sto tisíc korun.