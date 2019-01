Matku odsouzenou na 17 let za vraždu miminka po roce a půl pustili z vězení

Jana F. se k vraždě dítěte nikdy nepřiznala. Její propuštění z vězení potvrdil její advokát.

„Nejvyšší soud rozhodoval o dovolání, které jsme podali proti odsuzujícím rozsudkům Krajského soudu v Plzni a Vrchního soudu v Praze. Byl jsem informován, že bylo vyhověno našemu dovolání a klientka už byla propuštěna z výkonu trestu. Detaily rozhodnutí neznám,“ uvedl advokát Vít Zahálka.



Mluvčí Nejvyššího soudu ČR v Brně Petr Tomíček řekl, že se soudci případem z Plzně zabývali ve středu.

„Mohu potvrdit, že senát rozhodl. Víc sdělit nemůžeme. Ze zákona máme třicet dnů na vypracování odůvodnění, pak spis odešleme ke Krajskému soudu v Plzni,“ vysvětlil mluvčí nejvyššího soudu. Až pak plzeňský soud bude rozhodnutí rozesílat účastníkům.



Zatím tedy není jasné, k jakým závěrům Nejvyšší soud v případu zabitého miminka dospěl a proč byla žena propuštěna na svobodu.



Tragický případ začal 23. července 2017 časně ráno v koupelně bytu v Plzni, kde Jana F. porodila chlapce. „Použila proti němu hrubé násilí, a to na hlavičku,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně. Podle znalců žena dítěti silně zmáčkla hlavičku.

Krátce po porodu ji v koupelně vyrušila její matka. Ta na žádost rodičky odvezla novorozence do babyboxu na Denisově nábřeží v Plzni. Záchranáři pak dítě převezli do nemocnice, kde druhý den zemřelo. Příčinou smrti bylo krvácení do mozku.



Jana F. u soudu tvrdila, že nic z toho, co je jí kladeno za vinu, neudělala. „Nemám žádnou teorii, jak se dítě mohlo zranit. Nevím, co se mohlo po cestě do babyboxu stát, když ho tam matka vezla. Nedokážu si představit, čím a jak by se ta zranění mohla stát,“ říkala.



Babička dítěte při výslechu uvedla, že jela opatrně a dítě jí neupadlo. Protože ale necelé tři hodiny po tomto dítěti se ve stejném babyboxu objevil ještě další odložený chlapec, advokát Zahálka argumentoval možnou záměnou novorozenců i verzí, že ke smrtelnému zranění chlapce mohlo dojít v době, kdy byl v péči zdravotníků.



Soudy v Plzni i odvolací soudy v Praze ale dospěly k závěru, že vinu za smrt chlapce nese Jana F.

Odvolací soud potvrdil sedmnáctiletý trest, který ženě vyměřili v Plzni. Advokát Zahálka opakovaně namítal, že závěry soudů jsou nesprávné, a podal v prospěch Jany F. dovolání jako mimořádný opravný prostředek.

