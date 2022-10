Muž, který ubodal syna v den jeho čtrnáctých narozenin, půjde do detence

„Zabezpečovací detence je nutná. Obžalovaný aktuálně trpí duševní poruchou, přesněji organickým psychosyndromem,“ řekl žalobce Jiří Rychtr. Jedná se o poruchu, která je vyvolaná poškozením mozku. Tu si muž způsobil při pokusu o sebevraždu.

K brutální vraždě vyjížděli záchranáři 15. března dopoledne. Muž svého nevlastního syna zavraždil doma v den jeho 14. narozenin a pak se pokusil o sebevraždu skokem z okna v prvním patře. Udeřil se při tom hlavou o zem a nenávratně si poškodil mozek. S těžkými zraněními byl letecky přepraven do nemocnice. Jeho synovi už záchranáři pomoct nedokázali.

Podle spisu Stanislav N. způsobil svému nezletilému synovi 30 bodných a řezných poranění v obličeji, na krku a hrudníku.

Státní zástupce i obhájce navrhovali muži uložit zabezpečovací detenci. Jedná se o speciální léčebnu, která je součástí vězeňského areálu.

„V důsledku dekompenzace akutní psychické poruchy došlo v době činu k vymizení rozpoznávacích a ovládacích schopností,“ upozornil Richtr s tím, že muž není proto trestně zodpovědný.

Znalkyně dnes u soudu řekla, že muž trpí poruchou osobnosti se schizoidními a paranoidními rysy. Tuto poruchu není možné léky ovlivnit. Jeho chování je i nadále nevyzpytatelné a jeho pobyt na svobodě nebezpečný.

„Už nikdy nikdo nevypátrá, co se odehrálo. Viděl jsem synka umírat, pak jsem vyskočil z okna. Myslel jsme si, že mi to pomůže. Snažil jsem si vzpomenout na určité věci. Vzpomněl jsem si, že on byl jediný člověk, který mi pomáhal,“ řekl dnes u soudu obžalovaný muž. Dodal, že raději by zvolil za trest smrt, než aby byl zavřený ve speciální léčebně. Podal si proto proti dnešnímu rozsudku stížnost.

Vražda dítěte na Klatovsku (15. 3. 2022)