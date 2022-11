Cizinec na Štědrý den bodnul na ubytovně jiného do srdce, dostal 12 let

Krajský soud v Plzni poslal na dvanáct let do vězení Ukrajince za vraždu muže z Moldávie. Útočník bodnul muže loni na Štědrý den do srdce. Incident se odehrál na ubytovně ve Třemošné na Plzeňsku.