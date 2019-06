Soud projednává po jedenácti letech vraždu mladíka uvláčeného za autem

Obětí zločinu byl šestadvacetiletý muž. Motivem byla podle zjištění MF DNES zřejmě žárlivost. Oba souzení, které policie zatkla až loni, deset let po činu, v průběhu vyšetřování vinu popírali.

Smrtelný útok se stal 23. listopadu 2008 v časných ranních hodinách. Podle obžaloby čtyřicetiletý expolicista Novotný a jeho o pět let starší známý Šepták odvezli autem pravděpodobně ve tři čtvrtě na dvě ráno svou oběť na odlehlé místo u přehrady Bílý Halštrov na Chebsku.

“U hráze přehrady v katastru obce Podhradí opilého poškozeného napadli. Při tom došlo ke zlomenině stehenní kosti jeho levé nohy, nebyl tak schopen útěku ani obrany. S vědomím, že poškozenému způsobí smrt, připevnili lano na jedné straně k pásku jeho kalhot, druhý konec lana pak upevnili k osobnímu automobilu. Auto, které řídil Šepták, se rozjelo,” popsal státní zástupce Roman Šustáček.

Tělo na laně pak podle spisu táhli za autem po drsných cestách nejméně 2,1 kilometru a oběť usmýkali k smrti.

Souzení muži jsou od loňského zadržení ve vazbě

“Poškozenému to způsobovalo značné utrpení, protože nejméně zpočátku byl při vědomí. Pak tělo nechali ležet u vjezdu do areálu bývalé textilky Ohara. Poškozenému způsobili rozsáhlá devastující zranění neslučitelná se životem včetně obroušení kostí lebky,” popsal státní zástupce.

Podle znalců muž zemřel mezi třetí a čtvrtou hodinou ráno. Příčinou úmrtí bylo pohmoždění mozku s jeho otokem při úrazovém šoku z mnohočetných úrazových změn.

Oba souzení muži jsou od loňského zatčení ve vazbě. Bývalý policista Martin Novotný do civilu odešel v březnu 2009. I tak případ vyšetřovali příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Protože se případ stal v roce 2008, oba obžalovaní jsou souzeni ještě podle starého trestního zákona, který platil do konce roku 2009. Za takto žalovaný zločin jim hrozí trest od 12 do 15 let, případně trest výjimečný, tedy do 25 let nebo při splnění všech podmínek i doživotí.

Podle aktuálně platného zákona by se trest v případě uznání viny mohl pohybovat v základní sazbě do 20 let, v případě výjimečného trestu až 30 let vězení nebo doživotí.

Soud má na další dny v týdnu naplánovanou řadu výslechů svědků a znalců. Ve spisu podle zjištění MF DNES figuruje i několik utajených svědků. Mezi nimi by měl být i člověk, který míjel na minimálně frekventované silnici vůz vláčející lidské tělo, a údajně si v prvním okamžiku myslel, že „je to nějaká srandička“.