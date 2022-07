Na letišti v Líních u Plzně může vyrůst obří továrna na výrobu baterií

Líně jsou totiž jednou ze tří evropských lokalit, které německý automobilový koncern Volkswagen (VW) zvažuje pro stavbu továrny na výrobu baterií. Jde o investici za čtyři až pět miliard eur, v přepočtu tedy 98 až 122 miliard korun.

„Automobilový průmysl, který je pro Českou republiku klíčový, prochází transformací. Většina automobilek staví svou budoucnost na elektromobilech. A s očekávaným růstem elektromobility je spojen prudký nárůst poptávky po bateriích. Pro Česko je tedy nezbytně nutné držet s tímto vývojem krok,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Doplnil, že automobilový průmysl v ČR se aktuálně podílí až na desetině českého HDP a na průmyslové produkci téměř ze čtvrtiny.

Plánovaný projekt v Líních případně umožní využití i k jiným projektům než těm z automobilového průmyslu. „Spolupráce s významnými technologickými partnery, kteří by se zde mohli usadit, slibuje výrazný ekonomický přínos a nová pracovní místa v ekologické výrobě s vysokou přidanou hodnotou,“ dodává Síkela.

Konkurence je v Maďarsku a Polsku

Lokalita Plzeň-Líně je neefektivně využitým brownfieldem o optimální velikosti s minimálními terénními nerovnosti. Navíc je převážně ve státním vlastnictví a má dobrou dostupnost na železniční a dálniční síť. Na pozemcích je letiště mezinárodní neveřejné a vnitrostátní veřejné. Také proto je jednou z možných lokalit pro výstavbu továrny na výrobu baterií.

Park by měl být připravený pro strategického investora do roku 2027. Koncern VW, který se rozhoduje mezi Českou republikou, Maďarskem a Polskem, si podle hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka nakonec plzeňskou zónu vybrat nemusí. „Ale celé vládní usnesení je koncipované tak, že by tam měla vzniknout strategická veřejná průmyslová zóna. A pokud bude mít Volkswagen zájem, tak by se mohl stát jedním z investorů,“ uvedl hejtman.

Kraj by měl být koordinátorem

VW by měl schvalovat konkrétní lokalitu po prázdninách. „Teď nevíme, jestli se proces třeba o pár měsíců neprotáhne, protože došlo k výměně šéfa Volkswagenu. Ale pokud chtějí stihnout termíny, které predikovali, tak by mělo padnout rozhodnutí do konce roku,“ dodal hejtman a vládu ocenil.

„Plzeňský kraj jí bude v tomto nápomocen a bude se snažit na naplnění cíle revitalizovat línský brownfield na prostor určený pro podnikání aktivně pracovat,“ dodal.

Plzeňský kraj by se měl stát majitelem pozemků v zóně, které by na něj převedlo ministerstvo obrany. Kraj by měl být koordinátorem a zřizovatelem parku.

Plán počítá s demolicí veškeré letištní infrastruktury a přípravou zóny o celkové rozloze až 391 hektarů. Celkové náklady na realizaci infrastruktury, včetně podnikatelského parku, lze odhadnout na základě provedených studií na 9 miliard korun v následujících čtyřech letech.

Část nákladů je určena na investice do dopravní obslužnosti a dalších nákladů okolních obcí. Část nákladů by měla být nedílnou součástí vzniklé průmyslové zóny, a proto by byla hrazena z programu určeného na přípravu velkých lokalit včetně infrastruktury – Smartparks for the Future.

Dokumentem vláda schválila i ustavení koordinátora a vytvoření pracovní skupiny ministerstev průmyslu, obrany, financí a dopravy, Plzeňského kraje a okolních obcí.

Obcím se usnesení nelíbí

Usnesením jsou rozčarovány obce Dobřany, Chotěšov, Líně, Nová Ves a Zbůch, na jejichž katastrech se letiště nachází. Proto ve středu odešel hejtmanovi protestní dopis za všech pět obcí.

„Kraj s námi vždy hovořil výhradně o částečném využití areálu letiště, ani nám nedal vědět, že usnesení vlády počítá s úplně celým areálem, což dramaticky zvyšuje ohrožení velkým počtem agenturních zaměstnanců,“ sdělil ve středu na Facebooku starosta Dobřan Martin Sobotka. „Jsme velice znepokojeni tím, jak vedení kraje nesplnilo svůj slib informovat nás o všem zásadním,“ dodal.

V nejbližších dnech by se měly začít řešit převody majetků, studie a další. Větší část pozemků vlastní ministerstvo obrany, ostatní Plzeň, Dobřany, Nová Ves, Zbůch a Líně.

Areál využívala do roku 2013 společnost PlaneStation. „Přestože ministerstvo obrany nájemní smlouvu vypovědělo v roce 2013, PlaneStation areál neopustila a nadále ho neoprávněně využívá. Od roku 2013 proto probíhá soudní spor...,“ uvádí mimo jiné usnesení vlády.