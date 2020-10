V Plzni obhájil senátorský mandát Aschenbrenner, v Chebu vyhrál Plevný

S odstupem téměř dvaceti procent zvítězil ve druhém kole senátních voleb v obvodu Plzeň-město dosavadní senátor a starosta městské části Plzeň-Slovany Lumír Aschenbrenner z ODS. Ten šel do voleb jako kandidát širšího uskupení několika stran. Sám předpokládal, že výsledek voleb bude vyrovnanější.



„Čekal jsem to těsnější,“ prohlásil Aschenbrenner. Ještě před sečtením všech hlasů mu k vítězství gratuloval poražený soupeř Daniel Kůs z Pirátů.

Průběžné výsledky sčítání od počátku ukazovaly, že má Aschenbrenner zhruba osmiprocentní náskok. Senátor řekl, že se neobával, že by došlo v nějakému citelnému zvratu v jeho neprospěch.



„Měl jsem zpracovanou analýzu ze všech okrsků. Ve všech to vyznívalo téměř stejně, takže jsem předpokládal, že se to měnit nebude,“ uvedl. Domnívá se, že v jeho prospěch rozhodlo například to, že za ním stála širší kolice.

„Takže i proto asi přišlo víc mých voličů. Pak si myslím, že mi pomohla nízká účast v druhém kole, což vždycky pomáhá tomu, kdo má po Plzni víc známých. Možná k tomu výsledku přispělo i špatné počasí. Myslím, že kvůli těm třem okolnostem, jsem dostal k volbám víc příznivců než soupeř,“ sdělil šedesátiletý senátor.

Neúspěšný kandidát Daniel Kůs řekl, že výsledkem voleb rozhodně není zdrcený. „Nebyl jsem favorit dokonce ani na postup do druhého kola, i to pro mě byl úspěch. Senátor Aschenbrenner má obrovské zkušenosti, působí na politické scéně v Plzni spoustu let. Ve srovnání s ním jsem neznámá osobnost,“ uvedl Kůs.

Řekl, že po volbách do Senátu nehází flintu do žita a že by rád v příštím roce kandidoval ve volbách do Poslanecké sněmovny.



K senátním volbám v obvodu Plzeň-město přišlo 14 procent voličů.

Také Miroslav Plevný ze STAN bojující o senátorské křeslo za volební obvod Cheb a Tachovsko vyhrál suverénně za druhou kandidátkou Jaroslavou Brožovou Lampertovou z ANO. Voliči dali čtyřiapadesátiletému vysokoškolskému učiteli a chebskému místostarostovi 70 procent hlasů.

„Lhal bych, kdybych řekl, že jsem překvapený. Nečekal jsem ale až tak velký rozdíl v počtu hlasů, které mě do Senátu poslaly,“ reagoval na výsledky Plevný. Dostal lehce přes 7 tisíc hlasů, jeho soupeřka 3 tisíce hlasů.

Plevný je připraven vzdát se funkce místostarosty Chebu. „Pro mé kolegy to tedy nebude nic nového. Neříkám, že nezůstanu v zastupitelstvu či v radě, ale svoji současnou funkci dám ihned k dispozici. Dál si chci nechat jen svůj částečný úvazek na vysoké škole, kde učím, jinak se budu plně věnovat práci v Senátu,“ uvedl.

Na otázku, čeho chce v Senátu dosáhnout, odpověděl: „Když slyším, jak někteří mí kolegové slibují, že opraví v obci, odkud pocházejí, kus chodníku nebo postaví lékárnu, divím se tomu. To je úkol pro místní politiky, senátor má jinou pracovní náplň. Úkolem Senátu je kontrola nových zákonů, které navrhuje Poslanecká sněmovna. Já mohu jen pohlídat to, že se nezapomene na regionální problémy a že se na příhraniční okresy bude myslet i v Praze.“