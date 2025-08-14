VIDEO: Obří jeřáb položil pod koryto Radbuzy 24tunovou vodovodní shybku

Dělníci specializovaných firem položili dva metry pod dno řeky Radbuzy v centru Plzně nové vodovodní potrubí. Nahradí původní z roku 1940 uložené o pár desítek metrů vedle. Technicky zajímavá stavba znamenala svést celý tok Radbuzy na několika metrech v šířce výkopu do dočasného potrubí.

„Nová takzvaná shybka je napojená na tlakové pásmo Homolka, takže přivádí vodu ze Slovan a zásobuje celé centrum města, včetně třeba areálu fotbalové Viktorie Plzeň,“ informovala mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá.

Autojeřáb měl nosnost 250 tun, potrubí dlouhé více než 48 metrů vážilo asi 24 tun.

Realizaci stavby naplánovali záměrně na letní měsíce, kdy bývají období sucha a korytem řeky příliš vody neteče.

Podle ředitele vodárny Jiřího Kozohorského se sice jedná o viditelnou a atraktivní akci, ale z hlediska investic do vodárenské sítě v Plzni ne velkou.

„Jde o stavbu za zhruba 32 milionů korun. My máme v současné době projekty za zhruba 11,5 miliardy korun. Jen na obnovu máme ročně 256 milionů korun pro naši infrastrukturu a 104 milionů pro město, jemuž tím platíme část nájmů,“ řekl Kozohorský.

Celkové dokončení stavby předpokládá Vodárna Plzeň letos v říjnu.

Specializované firmy ukládají pod dno řeky Radbuzy v centru Plzně nové trubky vodovodního řadu. Jde o dvojici trubek o průměru 400 mm v ochranném potrubí. (12. srpna 2025)
