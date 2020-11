Do řeky Klabavy u Plzně unikla neznámá látka, na místě zasahují hasiči

„Zatím nemáme potvrzeno, o jakou látku se jedná. Laboratoř ze Třemošné si nabrala vzorky a na místě vyloučila ropné produkty,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

„Zatím víme, že pH vody je v normě a ani nebyly naměřeny zvýšené hodnoty fosforu,“ dodal Poncar. Přesnější výsledek určí až rozbor na přístrojích v přímo v laboratoři.

Několik jednotek vyjelo do Chrástu před devátou hodinou ráno. „Zvýšila se pěnivost vody na jezech, v tišinách pěna ubývá. Úhyn ryb zatím nebyl zaznamenán,“ upřesnil Poncar.

Hasiči se nyní zaměřili na to, odkud se látka do vody dostala. Podle nejnovějších informací se výskyt projevuje už v Ejpovickém potoku, který se následně do Klabavy vlévá.

Podle Poncara by norné stěny na zachycení látky nebyly účinné, protože je látka rozpuštěna v objemu a není pouze na povrchu.

Hasiči o události informovali odbor životního prostředí a šetření na místě stále probíhá.