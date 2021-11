Zastřelení zloděje se sekerou byla nutná obrana, uzavřela policie

Policie případ vyšetřovala jako těžké ublížení na zdraví s následkem smrti a zároveň kriminalisté i specialisté zkoumali, zda střelec jednal v nutné obraně. Nyní policisté případ odložili.



„Informaci máme od vyšetřovatelky, zatím nemáme písemné vyhotovení a nyní vyčkáváme. Dále se k tomu klient vyjadřovat nechce,“ sdělil MF DNES advokát Jana B. Tomáš Gawron.



Dramatické okamžiky se odehrály letos v březnu ve tři hodiny ráno. Majitel drážního domku ve Vochově zastřelil legálně drženou zbraní zloděje, který se mu vloupal do domku.

Do objektu čerstvě propuštěný vrah a narkoman Jaroslav V. skočil rozbitým oknem. Majitel domku se probudil a zloděj stál proti němu se sekerou v ruce.



Jan B. vzal zbraň a po nezvaném hostu vystřelil. Postřelený muž vyskočil oknem a na zahradě upadl. Ačkoliv se mu pak Jan B. snažil poskytnout první pomoc, zloděj na místě zemřel.

24. března 2021

„Šli jsme si s manželkou večer lehnout a mysleli jsme si, že ráno v klidu posnídáme. Za noc se nám úplně změnil život, je to teď pro nás hrozný stres a nervozita z toho, co bude,“ vyprávěl Jan B. pár dní po vloupání redaktorovi MF DNES.

Okolnosti hrály pro střelce

Jan B. pracuje na železnici, dvacet let sloužil jako výpravčí na nádraží v Křimicích u Plzně a byl vůbec poslední, kdo tu v březnu 2008 vypravil poslední vlak, než trať začaly řídit místo lidí počítače. Teď pracuje v budově, která stojí uvnitř velkého vlakového uzlu v Plzni.

V jeho případu bylo několik detailů, díky kterým měl velkou šanci, že se policisté a experti postaví na jeho stranu. Lupič vlezl přímo do jeho domu. Jan B. vystřelil na zloděje jen jednou a zasáhl ho do hrudi, tedy zepředu. Nikoliv v okamžiku, kdy lupič utíkal. Dále postřelenému muži poskytl první pomoc do doby, než přijela záchranná služba.

„Klient čelil útoku osoby, která byla dříve odsouzena za spáchání brutální vraždy, a to za okolností, kdy se ve své posteli probudil v průběhu noční loupeže. Klient se bránil bezprostředně po probuzení v hluboké noci a naprosté tmě ve svém obydlí, přičemž pachatel měl u sebe sekeru,“ popsal v dubnu právník Tomáš Gawron.

Mužem, kterého Jan B. zastřelil, byl narkoman Jaroslav V., který v roce 2003 ubodal důchodce a okradl jej o necelých 400 korun. Dostal za to 16,5 roku vězení. Už tehdy znalci u soudu varovali, že jde o nebezpečného pachatele, který může čin zopakovat.

Zavražděný důchodce nechal Jaroslava V. u sebe doma přespat a dal mu jídlo. Tehdy dvacetiletý narkoman chtěl muži v noci vzít z kapsy peníze na pervitin.

Důchodce se ale probudil. Vrah popadl nůž a seniora začal bodat do krku a hlavy, rozřízl mu jazyk a seniora zadusil krví. Mladík jej přitom ještě dusil polštářem a nakonec mu přes hlavu přetáhl igelitový sáček a utáhl jej drátem kolem krku.