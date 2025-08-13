V okolí Srní dál hledají vlky z výběhu, na samici číhají s uspávací puškou

Správcům Národního parku Šumava se zatím nepodařilo odchytit vlky, kteří podle všeho utekli z výběhu u návštěvnického centra v Srní na Klatovsku. Na místo, kde třináctičlenná smečka žije, se v posledních dnech pravidelně vrací jeden vlk. Je to zřejmě samice, která se nejspíš chce do výběhu vrátit. Správci na ni číhají s uspávací puškou. Mezitím přicházejí zprávy od lidí, kteří hlásí, kde všude vlky viděli.

Jak se vlčice dostala z výběhu, se doposud nepodařilo zjistit. V tříhektarovém členitém prostoru byla původně třináctičlenná smečka, podle posledních pozorování je tam ale nyní jen devět zvířat. Odborníci z parku se i díky zprávám od veřejnosti také snaží monitorovat pohyb dalších vlků na Šumavě.

Návštěvnické centrum Srní včetně vlčího výběhu je pro turisty zavřené. Správci parku se tam nyní snaží odchytit vlka, který se kolem výběhu pohybuje. (12. srpna 2025)
Kolem Návštěvnického centra v Srní na Šumavě se pohybují vlci. Zřejmě utekli z vlčího výběhu.
Kolem Návštěvnického centra v Srní na Šumavě se pohybují vlci. Zřejmě utekli z vlčího výběhu.
Muž na procházce se psem potkal u Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku vlka. (1. srpna 2025)
K výběhu už dříve instalovali průchozí odchytovou klec. Vlčice se jí ale vyhýbá. V úterý proto přidali ještě nášlapnou past a snaží se vypozorovat chování zvířete.

U výběhu se vlčice ukázala v úterý večer i ve středu ráno. „Kolegové se snažili jí nadběhnout s uspávací puškou, kdyby se ji podařilo uspat, ale nepodařilo. V tuto chvíli víme, že ten jedinec se stále pohybuje v okolí vlčího výběhu. Jeho aktivita je prakticky identická - ráno, dopoledne, podvečer a večer. Samozřejmě se budeme snažit ji nějakým způsobem dostihnout a uspat,“ řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Správcům parku se od lidí dostávají zprávy o nedávném pohybu vlků. Nejvíc je jich z okolí návštěvnického centra. „Máme také informace například o pozorování z posledních dnů u Keplů, pozorování u jezera Laka, pozorování například u Chaty Rovina nad Hartmanicemi a na dalších různých místech,“ vyjmenoval Dvořák.

Pracovníci parku tato pozorování evidují, jezdí na místa hlášeného výskytu a snaží se tam zjistit pobytové stopy vlka, případně odebrat genetické materiály, které se posílají k určení DNA do laboratoře.

Neznamená to ale, že všechna hlášení se týkají vlků, kteří mohli uniknout z výběhu u návštěvnického centra. „Víme o tom, že na Šumavě žije osm potvrzených vlčích smeček, takže ta hlášení se mohou týkat i divokých vlků,“ podotkl mluvčí.

Kontakty pro nahlášení setkání s vlkem

Jan Mokrý 731 530 472
Oldřich Vojtěch 731 530 211 Martin Pazourek 731 530 546

Pro správce parku jsou důležité všechny informace s ohledem na současnou situaci i pro monitoring divoké populace těchto šelem. Jsou tak vděčni za informace, je také důležité, aby lidé svá pozorování doplnili i o co nejpřesnější čas a místo setkání s vlkem, o chování zvířete - jestli bylo plaché, zastavilo se, dívalo se na lidi, jestli šlo třeba křikem odehnat a podobně. Pomůže také fotografie či video.

A proč vlastně vlka, který se pohybuje kolem návštěvnického centra, chtějí správci parku odchytit, když ve volné přírodě žije několik smeček? „Tento vlk zatím žádné nebezpečné chování pro člověka nevykazoval, ale má určité znaky nestandardního chování. Tím myslím to, že je méně plachý. Na základě krizového plánu máme povinnost ho odchytit,“ vysvětlil Dvořák.

Podle něj se lidé volně se pohybujících vlků nemusejí bát. Na druhé straně je ale na místě obezřetnost.

Aktuálně se na území Šumavy a Bavorského lesa pohybuje odhadem kolem 30 až 40 vlků. „Výrazně regulují jelení zvěř. Například za jeden lovecký rok 2017/2018 jsme odlovili kolem 1 100 kusů jelení zvěře. Teď je to kolem pěti set. Se zbytkem nám pomáhají právě vlci. Dochází i díky tomu k menšímu poškození stromů okusem. Vlci se stali i zajímavým predátorem pro bobra. Když jsme dělali genetickou analýzu vlčího trusu, zjistili jsme, že 94 procent tvoří spárkatá zvěř a 4 procenta bobři,“ vysvětlil užitečnost vlků v přírodě Dvořák.

Minulý týden v úterý našli jednoho uhynulého jedince na takzvané Adámkově cestě mezi Prášilským jezerem a Poledníkem, což je kousek od výběhu. Měl prokousnuté hrdlo. Je možné, že to má na svědomí jiný, volně žijící vlk. Zda to byl utečenec z výběhu, prozradí až výsledky genetických testů.

Pracovníkům parku se zatím nepodařilo zjistit, jak se vlci mohli dostat z výběhu v Srní. Oplocení pravidelně kontrolují, v minulých dnech našli jen na jednom místě pokus o podhrabání plotu, nebylo ale tak velké, aby se jím protáhlo dospělé zvíře.

„V tuto chvíli vidíme, že ta smečka vevnitř je nějakým způsobem stabilní, chová se normálně, nemáme vůbec náznaky, že by docházelo k nějakému poškození plotu zevnitř ani zvenku, takže je to pro nás záhada,“ dodal mluvčí.

Ředitel parku Pavel Hubený ustanovil k odchytu vlka nebo vlků krizový štáb. Žádný z doposud monitorovaných vlků podle správy parku nevykazoval chování nebezpečné pro člověka.

V okolí Srní dál hledají vlky z výběhu, na samici číhají s uspávací puškou

Senior nestačil včas zastavit, náraz odmrštil auto před ním přímo do chodců

Těžká havárie se v pondělí odpoledne stala poblíž domažlického nádraží. Senior nestačil včas zastavit za autem před ním, které už stálo a jeho řidič nechával přejít pěší po přechodu. Náraz byl tak...

11. srpna 2025  18:26

Kolem výběhu v Srní se potuluje vlk, odchyt do klece komplikují turisté

Správa Národního parku Šumava se už čtvrtý den snaží odchytit vlka, který se pohybuje v okolí vlčího výběhu v Srní. Chytrému zvířeti se do odchytové klece zatím nechce, navíc jeho odchyt komplikují...

11. srpna 2025  13:35

